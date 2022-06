Když se nevejde do ulic, dostává zeleň prostor na střechách. Fotoreportáž ze zelených střech Prahy

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Střešní terasa na budově Delta v areálu Brumlovka.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Na střechách v areálu Brumlovka převládá pobytová funkce - střechy jsou využity jako terasy se zelení.

Najít pro zeleň a stromy prostor v ulicích měst je stále obtížnější. O to více pozornosti se dostává střechám, jejichž plocha je do velké míry nevyužitá. Takzvané zelené nebo vegetační střechy se nejčastěji objevují na nových administrativních budovách, v rámci jejichž rozpočtu představují kolem 2 % nákladů. V minulém týdnu řada budov v Praze zpřístupnila své zelené střechy veřejnosti v rámci Týdne otevřených zelených střech.

Jedním z areálů, kde jsou střechy se zelení hned na několika budovách, je Brumlovka na Praze 4. Areál, dříve nazývaný BB centrum, vznikal postupně od roku 1993, kdy byl zanesen do územní studie. První kancelářskou budovu zde postavila developerské společnost Passerinvest v roce 1998. Celkem jich tu vyrostlo dvanáct, a na řadě z nich jsou takzvané pobytové střechy se zelení.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Posezení na střešní terase na budově v areálu Brumlovka.

„V době, kdy se dělaly první střechy, bylo primárním zájmem vytvořit příjemné prostředí,“ říká technický ředitel Passerinvest Martin Unger. Za více než 20 let se ale výrazně změnily požadavky na budovy a přibyla potřeba lépe hospodařit s dešťovou vodou i s energií.

„Na dvou domech, které připravujeme, počítáme kromě pobytových střech i s nějakým podílem solárních panelů. Ale zároveň řešíme tohle téma optikou kapacit potenciálního zdroje,“ říká Unger s tím, že na střechách chtějí primárně zachovat kvalitní pobytový prostor, a solární panely na ně dávat doplňkově. Prostor střechy nenabízí takovou plochu pro fotovoltaickou elektrárnu, která by velkému kancelářskému domu mohla dodat významný podíl potřebné energie.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Trvalkové záhony na střeše rekonstruované jako pobytová zahrada v areálu Brumlovka.

Dešťová voda

Projekt na většinu budov vznikal v době, kdy se odtok dešťové vody řešil svedením do dešťové kanalizace. K zavlažování střešních teras na Brumlovce se proto využívá hlavně voda z vodovodu, jen na poslední dokončené budově je déšť zachycovaný v retenčních nádržích na střeše i v podzemí budovy.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Retenční vany na dešťovou vodu v areálu Brumlovka v Praze 4.

Dešťové vody je ale vždycky míň, než jí potřebujete, říkají lidé z údržbové firmy. A navíc je přísun vody se srážek nárazový.

Zavlažování

Některé dřeviny na střechách v posledních letech usychají – chybí jim více srážek v zimě. Terasy jsou sice zavlažované kapkovou závlahou, ale v zimě se zavlažování vypíná, aby voda nezmrzla a neroztrhala rozvody. Na ruční zavlažování střechy nejsou připraveny.

U stromů je biouhel, který pomáhá půdě zadržovat vodu. Vysazené typy stromů dorůstají kolem pěti metrů výšky, jejich kořenový systém je kotvený pozinkovanými KARI sítěmi. Velikost stromů a rostlin byla vybírána tak, aby byla zahrada plně funkční hned po svém založení.

Na všech střechách, kde byly vysazeny stromy, jsou borovice, někde doplněné javory babyka.

Národní zemědělské muzeum

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Levitující expozice na střeše Národního zemědělského muzea.

Udělat střechu muzea zelenou napadlo při exkurzi v muzeu studenty. A jejich myšlenka postupně ožila. Střecha je dnes součástí muzejní expozice – na části plochy jsou vysazovány zemědělské plodiny na ukázkových pěstebních záhonech, na většině střechy je ale travní koberec určený k posezení, pikniku nebo cvičení jógy. Na celé střeše se pořádají i společenské akce – třeba svatby nebo předávání maturitních vysvědčení sousedního Gymnázia Nad Štolou. Péči o vegetační plochy zajišťuje automatický systém závlah, trávník je průběžně kosený solární sekačkou s navigací GPS.

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Udělat na Národním zemědělském muzeu zelenou střechy napadlo při exkurzi studenty.

Konstrukce střešní terasy jakoby levituje nad původní střechou.

Dešťová voda se z části střechy sbírá do dvou retenčních nádrží. Objem vody ale nestačí a je doplňován vodou z vodovodního řadu z kohoutku, kde se neúčtuje stočné.

Vokovice

Střecha na administrativní budově ve Vokovicích má pohledovou a pobytovou část. Hodně části plochy zabírají technologie, velkou část zahrady proto tvoří zelený pás podél ochozu.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice.

Vzhledem k blízkosti Divoké Šárky byla střecha na AFI Vokovice navržena jako louka, s využitím domácích dřevin – bříz a hlohů. Údržba probíhá podobně jako u louky – dvakrát ročně se porost poseče. Tahle extenzivní údržba má nevýhodu v tom, že nebrání tomu, aby střešní louka zarůstala dalšími dřevinami navátými větrem.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Střešní zahrada na administrativní budově AFI Vokovice vede po obvodu střechy. Je navržena tak, aby zakryla akustickou zástěnu kryjící technologie ve střední části střechy. S ohledem na blízkost DIvoké Šárky je navržena jako louka.

Součástí střešní zahrady jsou dvě pobytové terasy přístupné z kanceláří.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Pobytová část střešní zahrady na budově AFI Vokovice.

Střechy jsou často i na úrovni ulice – nejčastěji jsou to střechy podzemních garáží, nad nimiž je ale veřejný prostor. A z pohledu zátěže a zeleně, která na nich může být, jsou to pořád střechy. To je i případ části vstupního parteru ve Vokovicích.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Výsadby ve vstupním parteru budov AFI Vokovice jsou zčásti nad podzemními garážemi.

DRN

Zelené střechy jsou i v centru Prahy. Skvělým příkladem toho je administrativní budova DRN blízko Národního divadla, která má vegetaci na střeše i na fasádě.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková Budova DRN v centru Prahy.

Střešní zahrada využívá speciální substrát s přídavkem kondicionéru a hydrogelu. Stromy jsou vysázeny především do skruží, a to v místech, kde střechu podpírají nosné sloupy.

Stromové patro tvoří platany. K vylepšení podmínek pro kořeny rostlin využili zahradníci aplikaci vakcíny mykorhizy od německé firmy, která dodala speciální houbu pro platany. Ta zvyšuje kapacitu kořenového systému pro příjem živin z půdy.

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková Platany na střeše DRNu, kotvené ocelovými lany.

Střešní zahrada Drnu je navržena tak, aby si v co největší míře vystačila s dešťovou vodou. Voda z vodovodního řádu se doplňuje pouze při déle trvajícím suchu.

Zelené střechy Prahy předchozí předchozí další Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Zdeňka Kováříková / Zdeňka Kováříková / Ekolist.cz Zelená terasa na budově Passerinvest v areálu Brumlovka





























































V rámci Týdne otevřených zelených střech mohli návštěvníci navštívit ještě komunitní střešní zahradu pro návštěvníky centra Život 90 na Praze 1, edukační zelenou střechu na Střední škole Jarov, pobytovou terasu na administrativní budově Tokovo a pobytovou zelenou střechu ve vnitrobloku administrativního objektu v Truhlářské ulici v Praze 1.

reklama