https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ke-sdileni-elektriny-se-registrovalo-pres-36.000-ucastniku-loni-pribylo-22.000
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Ke sdílení elektřiny se registrovalo přes 36.000 účastníků, loni přibylo 22.000

29.1.2026 18:14 (ČTK)
Fotovoltaické panely na střeše domu
Fotovoltaické panely na střeše domu
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Pujanak / Wikimedia Commons
Elektřinu mezi sebou v Česku může v současné době sdílet přes 36 000 účastníků, kteří jsou zaregistrováni u Elektroenergetického datového centra (EDC). Za loňský rok jich tak přibylo přibližně 22 000. Během roku 2025 mezi sebou sdíleli skoro 60 gigawatthodin (GWh) elektřiny, což odpovídá roční spotřebě menšího města v ČR. Sdílení přitom postupně rostlo, ve druhé polovině roku bylo o třetinu vyšší než v prvním pololetí. Vyplývá to z dat Elektroenergetického datového centra (EDC). Sdílení elektřiny reálně v Česku funguje od září 2024.
 
Na konci loňského roku EDC registrovalo 22 351 výrobních a 37 491 odběrných míst. Jeden účastník přitom může při registraci přihlásit více míst, kde elektřinu vyrábí nebo spotřebovává. Nejčastěji účastníci sdílí elektřinu takzvaně sami sobě, tedy například z chalupy do bytu. Kromě toho je ale do sdílení přihlášeno také 864 bytových domů a 85 energetických společenství. Ti se sdružují do téměř 21 000 takzvaných skupin sdílení. Nejvíce elektřiny uživatelé mezi sebou přesdíleli loni v srpnu, a to více než 9,5 GWh.

"Za poslední měsíc roku 2025 jsme zaznamenali okolo 800 nových účastníků sdílení, tedy stejné množství jako v prosinci 2024. Zájem o sdílení neklesá, veřejností je pozitivně vnímané a funguje předávání dobrých osobních zkušeností, které motivují k registraci nové žadatele," řekl předseda představenstva EDC Petr Kusý. Další vlnu zájmu očekává letos na jaře.

V České republice je v současné době kolem 6,3 milionu odběrných míst elektřiny. Čistá spotřeba elektřiny loni v tuzemsku stoupla meziročně o 2,3 procenta na 59,3 TWh, vyplývá z dat ERÚ.

EDC spustilo provoz začátkem loňského srpna, sdílení elektřiny fakticky začalo fungovat od září 2024. Sdílení je možné například v komunitě nebo předávat vlastní vyrobenou elektřinu na jiném místo, například z chalupy do bytu.

Kusý zároveň připomněl, že EDC letos rozšíří své služby o zajištění dat souvisejících s akumulací a agregací flexibility. "Pracujeme například na zprovoznění síťového semaforu nebo systémů, které budou zpracovávat data spojená s akumulací a agregací flexibility. Letošní rok bude plný novinek, jež přineseme na trh a budou další nutnou etapou, která sebou přináší revoluce v energetice," dodal Kusý.

