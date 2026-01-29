Ke sdílení elektřiny se registrovalo přes 36.000 účastníků, loni přibylo 22.000
"Za poslední měsíc roku 2025 jsme zaznamenali okolo 800 nových účastníků sdílení, tedy stejné množství jako v prosinci 2024. Zájem o sdílení neklesá, veřejností je pozitivně vnímané a funguje předávání dobrých osobních zkušeností, které motivují k registraci nové žadatele," řekl předseda představenstva EDC Petr Kusý. Další vlnu zájmu očekává letos na jaře.
V České republice je v současné době kolem 6,3 milionu odběrných míst elektřiny. Čistá spotřeba elektřiny loni v tuzemsku stoupla meziročně o 2,3 procenta na 59,3 TWh, vyplývá z dat ERÚ.
EDC spustilo provoz začátkem loňského srpna, sdílení elektřiny fakticky začalo fungovat od září 2024. Sdílení je možné například v komunitě nebo předávat vlastní vyrobenou elektřinu na jiném místo, například z chalupy do bytu.
Kusý zároveň připomněl, že EDC letos rozšíří své služby o zajištění dat souvisejících s akumulací a agregací flexibility. "Pracujeme například na zprovoznění síťového semaforu nebo systémů, které budou zpracovávat data spojená s akumulací a agregací flexibility. Letošní rok bude plný novinek, jež přineseme na trh a budou další nutnou etapou, která sebou přináší revoluce v energetice," dodal Kusý.
