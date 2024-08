Kennedy přiznal, že před deseti lety nechal v Central Parku mrtvé medvídě

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nezávislý americký prezidentský kandidát Robert F. Kennedy mladší přiznal, že před deseti lety v newyorském Central Parku nechal mrtvé medvědí mládě a narafičil ho tak, aby se zdálo, že zvíře přišlo o život po srážce s cyklistou, píše agentura Reuters.Kennedy incident s mrtvým medvědem popsal ve videu zveřejněném v neděli na síti X ve snaze informovat veřejnost dřív, než to udělá časopis The New Yorker. "Těším se, jak to překroutíte, @NewYorker,"Kennedy k videu, na němž v kuchyni hovoří s komičkou Roseanne Barrovou.

Kennedy ve videu uvedl, že jel autem do údolí řeky Hudson ve státě New York, když žena v dodávce před ním srazila mladého medvěda. Mrtvé zvíře pak Kennedy naložil do svého auta s cílem stáhnout ho kůže a nechat si maso. Po pozdní večeři v newyorské restauraci však Kennedy podle svých slov musel odjet rovnou na letiště a nechtěl po dobu své nepřítomnosti nechávat mrtvé medvídě v autě. V tu chvíli ho napadlo, že v poslední době v Central Parku došlo k řadě ošklivých cyklistických nehod, o nichž denně informoval tisk.

"Měl jsem v autě staré kolo, kterého jsem se měl na něčí žádost zbavit. Řekl jsem: 'nechme toho medvěda v Central Parku a uděláme to tak, aby to vypadalo, že ho srazilo kolo," poznamenal Kennedy a zasmál se s tím, že mělo být zábavné, až zvíře někdo najde. Poznamenal také, že on sám při vymýšlení, jak se medvěda zbavit, nebyl pod vlivem alkoholu, ale lidé, se kterými byl, pili a mysleli si, že to je dobrý nápad.

Kennedyho kampaň se k incidentu bezprostředně nevyjádřila.

V říjnu 2014 bylo v křoví v Central Parku nalezeno tělo mláděte medvěda černého. Věc vyšetřovala policie a úřady později dospěly k závěru, že zvíře pravděpodobně srazilo auto.

"Druhý den to vysílaly všechny televizní stanice," řekl Kennedy. "Říkal jsem si: 'Panebože, co jsem to udělal?'" Měl prý strach, protože na kole byly jeho otisky. "Naštěstí to ale po chvíli utichlo," poznamenal. Teď se ale na incident Kennedyho podle jeho slov ptal časopis The New Yorker s tím že, o něm plánuje napsat. Na e-mailovou žádost Reuters o komentář časopis bezprostředně nereagoval.

Není to přitom poprvé, co se Kennedy dostal na přední stránky novin kvůli kontroverzní či kuriózní příhodě. List The New York Times (NYT) v květnu s odvoláním na dokumenty z rozvodového řízení informoval, že Kennedy vypověděl, že se mu v mozku podle jeho lékaře v roce 2010 uhnízdil parazitický červ, "kus mozku snědl a později uhynul".

V červenci Kennedy v reakci na článek v časopisu Vanity Fair popřel, že jedl psa. Časopis zveřejnil snímek, na němž Kennedy pózoval s ohořelým zvířecím trupem. Fotografii podle časopisu poslal kamarádovi, přičemž naznačil, že je to pes. Po zveřejnění článku Kennedy tvrdil, že nešlo o psa, nýbrž o kozu.

