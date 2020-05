Kladno upravilo plán sečí, aby travnaté plochy tolik nevysychaly

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | PIVISO / Flickr Město nechává pravidelně sekat pásy kolem silnic, chodníků a parkovišť, další místa podle stavu, například květnaté pásy dvakrát ročně. / Ilustrační foto

Kladno upravilo plán sečí, aby travnaté plochy při teplém počasí tolik nevysychaly. První letošní sekání trávy nechalo město udělat později než v předchozích letech, část trávníků zůstává neposečená, zpomaluje se tak odpařování a odtok vody. Včera o tom v tiskové zprávě informovala mluvčí radnice Lucie Steinerová.

Město nechává pravidelně sekat pásy kolem silnic, chodníků a parkovišť, další místa podle stavu, například květnaté pásy dvakrát ročně. Kdyby víc pršelo a trávníky by výrazně vzrostly, počítá město s častějším sekáním.

Právě květnaté pásy, které město nechalo letos na jaře vytvořit, mají lepším zadržováním vody pomoci zlepšit klima i zvýšit rozmanitost zeleně. "V prvním roce vypadá většina ploch nesekaně až zanedbaně, protože trvalky kvetou až v druhém roce a systém sečí je specifický. Z těchto důvodů se do směsí přidává určitý podíl letniček, které pomohou překonat toto období a zdobí plochy již několik týdnů a měsíců po vysetí. V druhém roce už by ale porost měl být zapojený a měly by kvést vyseté trvalky," uvedl kladenský primátor Dan Jiránek (ODS).

Město testuje několik různých směsí vysetých rostlin s různým podílem trávy, jetelovin, letniček a trvalek. Příští rok vyhodnotí, jak se v různých lokalitách osvědčily, podle závěrů případně nechá osít další lokality.

Květnaté pásy nechalo loni vysadit například i město Slaný na Kladensku.

