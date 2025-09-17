https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/klimaticke-cile-museji-vychazet-z-technologickych-moznosti-uvedl-hladik
Klimatické cíle musejí vycházet z technologických možností, uvedl Hladík

17.9.2025 13:14 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Foto | Johannes Frandsen - Swedish Presidency of the Council of the EU / Flickr
Klimatické cíle Evropské unie k roku 2040 musejí vycházet z technologických možností. Česko je nevidí například pro ocelářství, chemický průmysl a výrobu cementu, popsal před odletem na jednání unijních ministrů životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) důvody odmítavého postoje země k plánu na snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990. Česko podle něj nemá problémy s naplněním nynějších cílů. Ty, o nichž se jedná, ale musejí podpořit konkurenceschopnost Evropské unie, nikoli ji podkopávat. Česko proto vede podle vlády pragmatickou diskusi, chce znát dopady plánů do jednotlivých resortů.
 
Dánsko, které nyní předsedá Radě EU, chtělo v tomto týdnu schválit návrh Evropské komise (EK) na snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990. Kvůli nedostatečné podpoře o něm ale nakonec budou muset jednat v říjnu na Evropské radě premiéři a prezidenti jednotlivých členských zemí.

Proti se podle předsedy vlády Petra Fialy (ODS) postavily také Francie, Itálie a Německo. Spolu s Hladíkem situaci komentoval na tiskové konferenci po jednání vlády.

Evropská komise navrhla závazný klimatický cíl pro rok 2040 na začátku července, chce jím doplnit právní rámec EU, podle kterého má být unie tzv. klimaticky neutrální do roku 2050. Zástupci EK uvedli, že přijetím cíle poskytne unie jistotu investorům, inovacím, posílí průmysl a zvýší energetickou bezpečnost Evropy.

Dánské předsednictví Rady EU plánovalo hlasovat o schválení cíle při jednání ministrů životního prostředí ve čtvrtek. Vyslanci členských zemí při EU ale tento plán v pátek zrušili, uvedly agentury s odkazem na diplomatické zdroje. Neexistuje totiž podle nich jednoznačná podpora návrhu EK.

Několik zemí včetně Francie, Německa, Itálie a Polska si vyžádalo přesunutí diskuse na úroveň Evropské rady. Diplomati podle agentur potvrdili, že o klimatickém cíli budou v rámci Rady EU ministři diskutovat, nicméně před uzavřením dohody ho budou muset v říjnu projednat i lídři unijních zemí na summitu Evropské rady. Dánské předsednictví uvedlo, že chce ve věci najít shodu do konce roku.

ss

smějící se bestie

17.9.2025 14:11
No správně, hošánku -
jenom však jestli víš, co to tedy znamená, no !
Odpovědět

