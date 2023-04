Klimatičtí aktivisté ve Švýcarsku zablokovali klíčový tunel, zasahovala policie

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Klimatičtí aktivisté v Evropě a dalších zemích podnikli v posledních měsících řadu protestních akcí, při nichž se mimo jiné přilepovali k silnicím či uměleckým dílům. Ilustrační foto

Skupina klimatických aktivistů ve Švýcarsku se včera přilepila k vozovce dálnice poblíž vjezdu do Gotthardského tunelu. Policie musela klíčovou dopravní spojnici severní a jižní části země dočasně uzavřít, na místě se tak v době Velikonoc vytvořily dlouhé kolony, informovala agentura DPA.

Už před protestní akcí hnutí Renovate Switzerland se kvůli hustému provozu způsobenému velikonočními svátky před severním portálem tunelu vytvořila zácpa dlouhá 15 kilometrů. Podle policie se odehrávaly potyčky mezi nervózními řidiči a šesticí přilepených aktivistů, policisté nakonec členy skupiny po 30 minutách odvedli a zatkli.

Skupina vyzývá k občanskému odporu s cílem přimět vládu k důslednější ochraně klimatu. Švýcarsko se otepluje více než dvakrát rychleji než světový průměr a jeho ledovce rychle tají, uvedla agentura Reuters. V reakci na to chce vláda investovat 4,1 miliardy švýcarských franků (33,2 miliardy Kč) do renovace budov, modernizace dopravní infrastruktury a dalších opatření, která mají do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů na polovinu proti roku 1990.

Klimatičtí aktivisté v Evropě a dalších zemích podnikli v posledních měsících řadu protestních akcí, při nichž se mimo jiné přilepovali k silnicím či uměleckým dílům. V Německu se jeden z aktivistů v únoru přilepil v soudní síni ke stolu tak, že musel být vynesen i s tímto kusem nábytku.

