Klimatičtí aktivisté zablokovali obchvat Amsterodamu, policie jich 300 zadržela

Ekologičtí aktivisté včera zablokovali jižní část dálničního obchvatu Amsterodamu poblíž sídla banky ING na protest proti tomu, že tato společnost financuje využívání fosilních paliv. Agentura DPA informovala, že policie na 300 demonstrantů dočasně zadržela, sedm z nich obvinila, že blokádou dálnice vytvořili situaci životně nebezpečnou pro sebe i další účastníky silničního provozu.Protest zorganizovala skupina Extinction Rebellion. Aktivisté uvedli, že demonstrovali "za bezpečnost nás všech". "Nizozemsko je nízko položenou zemí a ohrožuje ho vzestup hladiny oceánů. Chceme zajistit budoucnost nás všech," dodali. Někteří z protestujících nesli transparent s nápisem "Change or die" (Změnit nebo zemřít) nebo s nápisem vyzývajícím ING, aby nefinancovala projekty s využitím plynu a ropy. Jiní se rukama přilepili k povrchu vozovky. ING poukazuje na to, že do roku 2040 zastaví financování těžby ropy a plynu. Podle klimatických aktivistů je to ale nedostatečné.

Amsterodamská radnice demonstraci na dálnici A10 zakázala, aktivisté ale neposlechli a odmítli se přesunout na bezpečné místo, které jim úřady určily. Policie obchvat po několik hodinách vyklidila, podle nizozemských médií to šlo do značné míry v klidu.

Policie podle agentury AP kritizovala demonstranty kvůli tomu, že blokují komunikaci blízko jedné z hlavních nemocnic v Amsterodamu.

Dříve během letoška nizozemská odnož Extinction Rebellion několikrát zablokovala hlavní silniční tah v Haagu.

