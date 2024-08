Klokan, který uprchl z jiřické věznice, se do ní po týdnu dobrovolně vrátil zpět

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | nicolemoraira / Shutterstock Ilustrační foto

Klokan, který uprchl z areálu jiřické věznice na Nymbursku, se po týdnu dobrovolně vrátil. Je v pořádku, pouze hladový, a opět ve svém výběhu s druhým klokanem, informovala věznice na síti X. Dva klokani se společně podhrabali z výběhu minulou sobotu a zatímco jeden byl brzy zpět ve věznici, druhý se po celý týden sice pohyboval v její blízkosti, ale nedařilo se ho odchytit. "Dnes přihopsal do věznice sám a dobrovolně, následně jej odsouzení a chovatel lapili do volejbalové sítě a ve sklopci přenesli do výběhu k druhému klokanovi," uvedla věznice.

Jiřická věznice funguje jako takzvaná otevřená, je v ní chovatelský koutek, v němž je kromě klokanů několik dalších zvířat. Zvířata jsou významným terapeutickým prvkem pro odsouzené. Klokany ve věznici chovají od roku 2018. Přítomnost zvířat posiluje u odsouzených například smysl pro zodpovědnost.

