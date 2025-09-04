https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/koalice-spolu-navrhuje-prevody-nekterych-kompetenci-mezi-ministerstvy
Koalice Spolu navrhuje převody některých kompetencí mezi ministerstvy

4.9.2025 00:55 | PRAHA (ČTK)
Foto | ŠJů / Wikimedia Commons
Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) v programu navrhuje převody některých kompetencí mezi ministerstvy. Dřevozpracující průmysl chce převzít ministerstvo zemědělství (MZe) od ministerstva průmyslu (MPO), agendu rozvoje venkova od ministerstva pro místní rozvoj, které koalice navrhuje zrušit. Na tiskové konferenci to uvedli kandidáti koalice v podzimních sněmovních volbách.
 
"Shodli jsme se, že by bylo namístě snižování počtu ministerstev. Rádi bychom, aby se kompetence pro místní rozvoj rozdělily pod ostatní resorty," uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). MZe by podle něj mělo převzít agendu podpory venkova, od MPO i dřevozpracující průmysl. "Jsme na prvním místě v EU ve vývozu dřeva do zahraničí. Za každý kubík smrkového dřeva, který se vyveze do zahraničí, přichází ČR o 1000 korun," uvedl.

Resort chce podle něj být také aktivní při vyjednávání o novém rámci zemědělské politiky EU. Zaměří se i na klimatickou změnu. "V nejbližších dnech podáme žádost o stavební povolení na vodní dílo Nové Heřminovy," řekl Výborný. Na Rakovnicku jsou v plánu tři vodní díla pro zajištění dostatku vody, na Zlínsku se připravuje vodní dílo Vlachovice pro zajištění dostatku pitné vody.

Výrobci by měli převzít odpovědnost za další typy odpadu. "Přenesená odpovědnost výrobce je princip, který chceme přenést i do dalších oblastí," řekl ministr životního prostředí (MŽP) Petr Hladík (KDU-ČSL). V současnosti se musí finančně podílet například na recyklaci elektroniky nebo pneumatik. Nově by to podle Hladíka mohlo být například pro textil, nábytek nebo hračky. Česku podle něj platí EU pokuty mezi dvěma až třemi miliardami korun ročně, protože nerecykluje dostatečně. Recyklační poplatky by se tak podle něj měly týkat i e-shopů z Číny.

Znovu předložit chce po volbách také zákon o národním parku Křivoklátsko a dokončit proces vyhlášení chráněné krajinné oblasti Krušné hory. MŽP by se podle něj mělo zaměřit na další čištění odpadních vod a revitalizaci řek. Za posledních 150 let se podle něj narovnáváním toků zkrátilo české povodí o třetinu. Pokračovat bude i program Oprav dům po babičce, ze kterého bylo opraveno přes 17 500 domů.

Podle poslance Karla Haase (ODS) je potřeba dál navyšovat státní podporu, ale trvat také na vícezdrojovém financování. Potřeba je podle něj také propojit data o investicích obcí, krajů a státu, aby byl přehled o budování nové infrastruktury. "Pokud bude subjekt čerpat peníze na sportovní infrastrukturu, tak bude jednoznačný požadavek na její otevření pro veřejnost," uvedl. Připravený včetně paragrafového znění je podle něj zákon o sportu, který mají například skandinávské země.

