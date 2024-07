Kolín zvažuje, že originální křížovou cestu ke stromové kapli vybuduje ze sbírky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Kolín zvažuje, že na vybudování originální křížové cesty na kopci Vinice na kraji města by mohli přispívat lidé a firmy ve sbírce. Cesta by měla vést na vrchol kopce, který býval skládkou, k budoucí stromové kapli. Její návrh vzešel v roce 2020 z architektonické soutěže. Architekti letos do studie dopracovali křížovou cestu a mobiliář. Město chce nyní o záměru, jak zastavení financovat, jednat s farností, která stála u zrodu myšlenky cesty i stromové kaple, řekl starosta města Michael Kašpar (Změna pro Kolín)."Propojili se oba architekti, protože jiný architekt navrhoval kopec a jiný křížovou cestu," řekl Kašpar. Vhodnou variantou, jak dílo financovat, by podle něj byla sbírka, ve které by lidé nebo firmy přispívali na jednotlivá zastavení. Město nechá zpracovat ocenění zastavení možným dodavatelem. "Samotná stromová kaple bude muset projít ještě další projekcí a její možná realizace je tedy až ve fázi dvě po křížové cestě," uvedla mluvčí města Šárka Hrubá.

Kolínští farníci kopec jako místo pro křížovou cestu, která připomíná události spojené s ukřižováním Ježíše, využívají již několik let. Podle faráře Jána Halamy by to v Polabí byla zřejmě první venkovní křížová cesta.

"Navrhli jsme abstraktní křížovou cestu s jasným významem, spojující hravost s historií kopce Vinice. Tři časové historické linie kopce jsme symbolizovali masivními dřevěnými prvky pro vinohrad, cortenovou ocelí pro skládku a abstraktním symbolem kříže pro současné a budoucí využití jako turistickou a duchovní destinaci," uvedli autoři návrhu ve studii.

Kopec Vinice vysoký 248 metrů se nachází na okraji Kolína směrem na Ovčáry. Od roku 1968 sloužil jako skládka, která byla v 90. letech zapouzdřena a asanována. Skládka byla na Vinici na ploše 48 000 metrů čtverečních do roku 1993. Sloužila pro komunální odpad z Kolína. Dnes je zde vyhlídkové místo s lavičkou a přístřeškem. Do soutěže na umělecké dílo pro kopec, kterou vyhlásilo město v roce 2019, se přihlásili autoři se 37 návrhy. Architektonická studie vítězného návrhu doplněná o křížovou cestu je zveřejněná na webu města.

