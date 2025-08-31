https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/komari-diky-oxidu-uhlicitemu-lepe-citi-ponozky-a-vidi-lidi-tvrdi-japonsti-vedci
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Komáři díky oxidu uhličitému lépe cítí ponožky a vidí lidi, tvrdí japonští vědci

31.8.2025 11:10 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Ouwesok / Flickr
Vystavení člověka oxidu uhličitému (CO2) podle japonských vědců zostřuje smysly komárů, díky čemuž mohou lépe vycítit mimo jiné i páchnoucí ponožky a zaměřit se na lidskou oběť. Píše to web deníku Asahi šimbun.
 
Objev tento týden oznámil výzkumný institut Riken a společnost Kao, která se specializuje na spotřební zboží. Jejich studie nabízí nový pohled na to, jak komáři zaměřují lidi, a mohla by vést k vývoji účinnějších repelentů.

Výzkum, který publikoval časopis Scientific Reports, zpochybňuje ustálené představy o chování komárů. Dříve se věřilo, že tento hmyz používá svůj čich pro CO2, vydechovaný lidskými bytostmi, pouze k detekci lidí na dálku, a že se po přiblížení přepne na vizuální podněty.

Nové experimenty na laboratorních komárech však ukázaly, že i poté, co komáři člověka uvidí, přetrvávající vystavení oxidu uhličitému zostřuje jejich zrak i čich. Tento hmyz měl pak větší tendenci sledovat pruhované vzory připomínající lidské postavy, přibližovat se k páchnoucím ponožkám a vyhýbat se vůni bylin - a to vše za zvýšené citlivosti.

Společnost Kao, která prodává repelenty proti komárům v jihovýchodní Asii, kde se vyskytuje horečka dengue, po objevu doufá v inovativní řešení v oblasti ochrany proti komárům.

"Tato studie otevírá nové možnosti pro vývoj nových repelentních materiálů proti komárům. Budeme pokračovat v našem výzkumu, abychom pomohli snížit zdravotní rizika způsobená nemocemi přenášenými tímto hmyzem," uvedla Aja Nanba z výzkumné laboratoře zmíněné společnosti.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Košík hub Foot: Depositphotos Agrární analytik: Houby mají nevyužitý potenciál v prevenci nemocí či průmyslu Jabloňový sad Foto: pxhere Při prevenci a léčbě cukrovky by mohl pomoct doplněk stravy z listí jabloní klíště Foto: Luc Coekaerts Flickr Případů boreliózy přenášené klíšťaty je letos na jaře nejvíc od roku 2014

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku budou moci vznikat od ledna rodinná zemědělská hospodářství

Diskuse: 35

Vědci našli v meandru řeky Ohře populaci užovky stromové s výjimečnou genetickou bohatostí

Diskuse: 9

Barevný asfalt art před školou na pražském Smíchově zvětšuje bezpečnost chodců v ulici

Diskuse: 2

Vlčice, která minulý týden na Šumavě po odchytu uhynula, byla z výběhu v Srní

Diskuse: 16

Praha prověří možnost prodloužení linky metra D na Náměstí Republiky

Diskuse: 1

Los Emil, který se v uplynulých měsících pohyboval po ČR, je nyní u Vídně

Diskuse: 7

Matěj Pomahač: Je vládní strategie těžby návrat do doby kamenné, nebo reálného socialismu?

Diskuse: 34
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist