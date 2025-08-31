Komáři díky oxidu uhličitému lépe cítí ponožky a vidí lidi, tvrdí japonští vědci
Výzkum, který publikoval časopis Scientific Reports, zpochybňuje ustálené představy o chování komárů. Dříve se věřilo, že tento hmyz používá svůj čich pro CO2, vydechovaný lidskými bytostmi, pouze k detekci lidí na dálku, a že se po přiblížení přepne na vizuální podněty.
Nové experimenty na laboratorních komárech však ukázaly, že i poté, co komáři člověka uvidí, přetrvávající vystavení oxidu uhličitému zostřuje jejich zrak i čich. Tento hmyz měl pak větší tendenci sledovat pruhované vzory připomínající lidské postavy, přibližovat se k páchnoucím ponožkám a vyhýbat se vůni bylin - a to vše za zvýšené citlivosti.
Společnost Kao, která prodává repelenty proti komárům v jihovýchodní Asii, kde se vyskytuje horečka dengue, po objevu doufá v inovativní řešení v oblasti ochrany proti komárům.
"Tato studie otevírá nové možnosti pro vývoj nových repelentních materiálů proti komárům. Budeme pokračovat v našem výzkumu, abychom pomohli snížit zdravotní rizika způsobená nemocemi přenášenými tímto hmyzem," uvedla Aja Nanba z výzkumné laboratoře zmíněné společnosti.
