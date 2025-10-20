Komisař Hoekstra představí návrh na stabilizaci cen emisních povolenek
Podle českého ministerstva životního prostředí komisař pro klima již dříve uvedl, že Evropská komise stejně jako ČR jednoznačně nehodlá akceptovat příliš vysoké ceny a chápe obavy Česka i dalších zemí bloku. Veškeré obavy sepsala Praha v dopise, který unijní exekutivě jménem 19 zemí poslal ministr životního prostředí Petr Hladík.
"Někteří z vás vyjádřili obavy ohledně zavedení uhlíkové daně pro paliva používaná k vytápění a silniční dopravě (ETS2). Jsem i nadále přesvědčena, že tržní přístup v kombinaci s dalšími opatřeními je správným způsobem, jak tyto sektory modernizovat," uvedla von der Leyenová v dopise, který zaslala unijním prezidentům a premiérům jen pár dní před summitem EU. Právě na něm má být jedním z hlavních témat rovněž konkurenceschopnost unie a dosahování klimatických cílů.
"Systém ETS2 by měl být zaváděn postupně a plynule. Komisař Hoekstra proto na zasedání Rady pro životní prostředí dne 21. října oznámí připravované návrhy, které se budou zabývat obavami z příliš vysokých nebo kolísavých cen, a naváže tak na dopis, který obdržel od 19 členských států," dodala šéfka komise s tím, že je v zájmu celé EU, aby byl "zajištěn předvídatelný vývoj cen".
V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.
