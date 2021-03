Komise pro řešení problémů s vlky v hradeckém kraji zasedne poprvé v dubnu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Cloudtail the Snow Leopard / Flickr Trvalý výskyt vlků v Královéhradeckém kraji po 250 letech byl zaznamenána v roce 2015 u Adršpachu v západní části Broumovska, o rok později bylo potvrzeno rozmnožování. Od té doby také v kraji rostou škody způsobené vlkem na hospodářských zvířatech. Ilustrační foto

Nová komise k problematice výskytu vlka v Královéhradeckém kraji má deset členů a poprvé zasedne v dubnu. Rada kraje schválila členy komise, jsou mezi nimi také zástupci svazu chovatelů, ministerstva zemědělství nebo agentury ochrany přírody a krajiny, oznámil náměstek hejtmana pro životního prostředí a zemědělství Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL). Krajští radní zřídili komisi na začátku února a jejím předsedou zvolili Bělobrádka.

"Komise má za úkol najít způsoby, jak zabránit škodám v souladu s právní ochranou, již vlci jako zvláště chránění živočichové mají. Každý nový útok spory vyostřuje a přibývá hlasů, které volají po odstřelu vlků. To je extrémní řešení, které není v souladu s ochrannou přírody,” uvedl Bělobrádek.

Podle něj je zároveň třeba myslet na chovatele a finanční i citové ztráty, které jim útoky vlků způsobují, nehledě na rostoucí strach obyvatel. “Členové komise patří mezi odborníky, kteří na problematiku nahlížejí z různých úhlů. Nebude lehké najít shodu, ale věřím, že řešení vyhovující všem stranám existuje,“ uvedl Bělobrádek.

Členství bylo nabídnuto zástupcům ochranářských organizací, chovatelů hospodářských zvířat, akademiků i ministerstva životního prostředí.

Vlci za rok 2020 způsobili v hradeckém kraji úhyn či poranění a následně utracení více než 180 hospodářských zvířat a částka vyplacená na náhradách přesáhla 1,6 milionu korun. O rok dříve šlo o likvidaci 176 kusů hospodářských zvířat, za které byla vyplacena částka 2,4 milionu korun. V roce 2011 způsobili vlci v kraji úhyn 94 hospodářských zvířat a částka vyplacená na náhradách přesáhla 535 000 korun.

Podle ochranářů nemají lidé ve volné přírodě důvod se vlků bát. Odmítli názory, že by se vlci na Broumovsku chovali nestandardně nebo že by šlo o křížence se psy či by byli troufalejší. Upozorňují také na to, že v zabezpečení stád mají někteří chovatelé stále značné rezervy.

Podle odhadů se v česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami vyskytuje asi 25 vlků ve třech smečkách, na české straně hranice převážně na Broumovsku. Fotopasti loni potvrdily trvalou přítomnost vlků i na česko-polském pomezí v nedalekých Orlických horách.

