Komora: Agrovoltaika by měla sloužit především aktivním zemědělcům

Slavomil Vinkler 16.10.2023 07:28

Kdesi se píše že by mělo být 45GW. 45GW je 45 bloků Temelína. Elektricky spotřebujeme jen 4 nové a na náhradu veškerého fosilu asi 20 nových. Nejdůležitější otázky jsou 3.

1- EE se spotřebuje tedy asi 5-7 GW tedy síť je na to je stavěná. Jak se přepraví těch 45GW? Jak se tedy bude sdílet když není vedení? A jak postavit 6x větší vedení, když povolit linku trvá kvůli obstrukcím 10-20 let??

2- Kam půjde nadbytek, jak se bude využívat těch 40 GW navíc? Akumulace? Vodík? jaké náklady?

3- A co když asi 5-6 tisíc hodin v roce nesvítí?

