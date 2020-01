Komora: Ambice plánu ČR v oblasti obnovitelných zdrojů jsou nízké

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Mariusz Szcygiel / Shutterstock Ambice vnitrostátního energeticko-klimatického plánu, který včera projednávala vláda, jsou v oblasti obnovitelných zdrojů nízké. / Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ambice vnitrostátního energeticko-klimatického plánu, který včera projednávala vláda, jsou v oblasti obnovitelných zdrojů nízké. V tiskové zprávě to uvedla Komora obnovitelných zdrojů energie (KOZE). Plán shrnuje závazky, kterým chce ČR přispět k evropským záměrům v této oblasti. Po členských státech včetně Česka ho požaduje Evropská unie.

Ministr průmyslu a obchodu a vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) už dříve uvedl, že ministerstvo navýšilo cíle podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě energie do roku 2030 z původně plánovaných 20,8 procenta na 22 procent. KOZE včera uvedla, že zástupci čisté energetiky, ekologické organizace a obce požadovali navýšení alespoň na 24,4 procenta. Letos má být ukazatel na úrovni 15,6 procenta.

"Drobné navýšení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů považuji za projev ministrovy dobré vůle. Doufám, že pro nastartování sektoru to bude dostatečný signál, ale to nám ukáže čas. Nově navržené cíle rozvoje větrných a solárních elektráren jsou však stále zhruba třikrát nižší, než kolik by Česko zvládlo podle - zdůrazňuji - opatrných rozvojových scénářů," uvedl včera předseda komory Štěpán Chalupa.

Vyšší potenciál než ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle něj KOZE vidí i v oblasti rozvoje malých vodních elektráren, tepelných čerpadel, solárně termických kolektorů a větších geotermálních zdrojů. Evropská unie loni Česku doporučila, aby cíl pro rok 2030 činil alespoň 23 procent. Skupina 24 senátorů z klubů Starostů a nezávislých (STAN), KDU-ČSL, ČSSD a Senátor 21 pak resort vyzvala, aby byl cíl navýšen na 24 procent.

"Podle našich propočtů každé procento nad 20 procent nás vychází na podporu okolo 30 miliard korun," reagoval v polovině prosince Havlíček. Ukazatel započítává kromě elektřiny také obnovitelnou energii v dopravě, vytápění a chlazení.

KOZE dále kritizuje, že plán počítá s nárůstem spotřeby energie z biomasy mimo domácnosti z 26,6 na 36,7 petajoulů (PJ). "Návrh stále bohužel počítá s nárůstem spotřeby biomasy ve velkých elektrárnách a teplárnách o deset petajoulů. To jsme od začátku s obavou o udržitelné získávání biomasy kritizovali," uvedl včera předseda oborové asociace CZ Biom a místopředseda KOZE Jan Habart.

Ekologické organizace Greenpeace, Hnutí Duha, Calla a Centrum pro energetiku a dopravu vyzvaly v pátek členy vlády, aby plán neschválili a vrátili ho k přepracování. "Tento klíčový plán nereflektuje ani aktuální vědecké poznání o probíhající změně klimatu a z něho vyplývající doporučení ohledně snižování emisí skleníkových plynů, ani naše povinnosti vyplývající z pařížské klimatické dohody či nedávno přijatý závazek České republiky být do roku 2050 uhlíkově neutrální," uvedly ve společném prohlášení.

Plán podle nich opomíjí také takzvanou komunitní energetiku, v rámci které vlastní a provozují obnovitelné zdroje energie obce a města. Tuto výtku mělo už dříve také Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).

reklama