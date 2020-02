Konec těžby uhlí v Čechách? Ano, ale pomalu, vyplývá z průzkumu

Licence | Volné dílo (public domain) Zdroj | Piqsels Soumrak uhelných elektráren? Budoucnost české energetiky vidí většina obyvatel ČR v obnovitelných zdrojích energie nebo v jejich kombinaci s jadernou energetikou.

Češi podporují ukončení těžby uhlí. Mělo by se tak ale dít postupně, nikoli rychlým zastavením ke konkrétnímu datu. Budoucnost české energetiky vidí většina obyvatel v obnovitelných zdrojích energie nebo v jejich kombinaci s jadernou energetikou. Postoje české veřejnosti k energetické koncepci a těžbě uhlí zkoumala agentura MEDIAN

Podle průzkumu si lidé myslí, že rozsah těžby uhlí by se neměl dále rozšiřovat, naopak, těžba by měla být regulována prostřednictvím těžebních limitů.

Podle 71 % dotazovaných by měl být v České republice v budoucnu ukončen provoz všech uhelných elektráren. Pětina respondentů by uvítala, aby toho ČR dosáhla do roku 2030. S případnou nezaměstnaností spojenou s utlumením těžby uhlí by propuštěným zaměstnancům měl pomoci stát, především formou rekvalifikace na jiný obor, myslí si respondenti.

„Česká veřejnost se v otázce energetiky dělí na dva hlavní tábory. O něco větší z nich (43 %) se kloní k tomu, aby ČR směřovala k obnovitelným zdrojům energie. Druhý, čítající třetinu respondentů, se kloní k jaderné energii s menšinovým přispěním dalších zdrojů,“ uvádí výzkumná zpráva. Jadernou energetiku výrazně více podporují muži než ženy (46 % ku 21 %) a také lidé starší 65 let.

Přestože názor na budoucnost těžby uhlí v ČR má většina dotazovaných (jen kolem 12 % neví, jak by stát měl v otázce těžby uhlí dále postupovat a jaký způsob získávání energie by preferovali), pouze malý podíl dotázaných zná nějakou občanskou iniciativu věnující se tomuto tématu.

Nejznámější je hnutí Fridays For Future – středoškolské stávky za klima. S ní se někdy setkalo 37 % dotázaných. Výrazně méně lidí zná iniciativu Limity jsme my (pouze 13 %) a Rebélii proti vyhynutí (10 %).

Zatímco iniciativa „Limity jsme my“ je lidem sympatická – pozitivně ji hodnotilo 37 % lidí vůči 28 % negativních ohlasů, „Rebélii proti vyhynutí“ (Extinction Rebellion) hodnotí respondenti výrazně negativněji (49 % negativních odpovědí vůči 28 % pozitivním).

Sympatie vůči středoškolským stávkám za klima mírně převažuje nad nesympatií (36 % ku 33 %), 28 % respondentů má k hnutí neutrální postoj. Projevované sympatie klesají s věkem, více ji podporují ženy, studenti a lidé, kteří se vyslovili za ukončení těžby uhlí na území ČR. Nesympatická je naopak častěji těm, kteří by těžbu uhlí neregulovali vůbec či pouze minimálně.

