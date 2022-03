Koniklece v Brně na Kamenném vrchu už kvetou, ochránci je obehnali páskami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Montypeter / Shutterstock Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. Kvete brzy na jaře.

Ochránci přírody v brněnské přírodní rezervaci Kamenný vrch po roce znovu obehnali páskami nejcennější plochy s konikleci velkokvětými. Koniklece už začaly kvést a do rezervace zamířili i nezodpovědní návštěvníci, kteří chodí i mimo cesty. Lokalitu by také znovu měli hlídat dobrovolníci. ČTK to řekl Vilém Jurek z ekologického sdružení Rezekvítek, které se o rezervaci dlouhodobě stará. Loni nezodpovědní návštěvníci sešlapali asi 120 metrů čtverečních plochy s konikleci, neváhali ani rozložit si v nich deku.

"Někteří lidé nechodí po cestách a zamíří si to rovnou na plochu s konikleci. Tomu chceme páskami zamezit. Letos se ale ještě nestalo, jako loni, že by si přímo na ploše s konikleci někdo udělal piknik," uvedl Jurek.

Ochránci i loni instalovali pásky omezující vstup na kvetoucí plochy. Lokalitu tehdy také po dlouhé době hlídali dobrovolníci, zvýšený dohled nad ní měla i městská policie. "Předpokládám, že první dobrovolníci začnou lokalitu s konikleci hlídat i o nastávajícím víkendu," uvedl Jurek.

Koniklec velkokvětý je bezmála 30 centimetrů vysoká rostlina, jejíž květy jsou hustě pokryty bělavými chloupky, takže vypadají jako sametové. Kvete brzy na jaře. Přírodní rezervace Kamenný vrch na pomezí brněnských čtvrtí Nový Lískovec a Kohoutovice má 12 hektarů, z toho část tvoří les, stepní plocha s konikleci má šest až osm hektarů. Loňské sčítání konikleců v rezervaci potvrdilo světový unikát této lokality. Odborník jich napočítal bezmála 63.400. Nikde jinde jich tolik pohromadě údajně neroste. Ochranu konikleců na Kamenném vrchu lze podpořit finančně, a to prostřednictvím sbírky na portálu Darujme.cz.

