Kontaminace prostředí těžkými kovy ovlivňuje barvu ptačích vajec, zjistili vědci

Karel Zvářal 16.7.2024 11:33

"Vědci se delší dobu domnívali, že modrým zbarvením vajec mohou samice signalizovat svou kvalitu samcům,..." U dutinových hnízdičů je snůška v šeru, kde se nezřídka nachází vejce od i jiných pěvců (smíšená snůška, sýkory mají bílá s hnědými skvrnami). Toleruje-li zejména samice, která snůšku zahřívá, tento barevný rozdíl, nějaká drobná odchylka odstínu od standardu těžko může samečka rozhodit - není poučen o tom, jak má správné vejce vypadat.



Na hnízdiště ptáci doletují pár dnů před započetím snůšky, rychle postaví hnízdo a do týdne až dvou je snůška kompletní. Těžko tedy mohou do těla dostat takové množství těžkých kovů, které výrazně barvu skořápky či vitalitu zárodků ovlivní. Spíše by bylo zajímavé sledovat přežitelnost/ ztráty mláďat, neb ta jsou krmena 14-17 dní hmyzem z nejbližšího okolí, kde se také vyvíjel a krmil. Tady by šlo zjistit nějaké rozdíly s vyšší pravděpodobností, neb ptáci krátce po vyhnízdění z lokality mizí a potulují se v širším okolí. Na hnízdní lokalitě samotné jsou v řádu několika týdnů (7-8), rozhodující je tedy celoživotní zatížení ptáků těžkými kovy.

