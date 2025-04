Kontaminovanou oblast v Hustopečích nad Bečvou ohraničí zábrany v délce 700 metrů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Oblast v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku kontaminovanou toxickým benzenem ohraničí a izolují takzvané larsenové zábrany v celkové délce 700 metrů. Je to více než trojnásobek původně plánované délky. Dosud odborníci štětovnice na místě instalovali v délce přes 300 metrů, řekla ČTK mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Miriam Loužecká. Ocelové profily, které firma instaluje do hloubky sedmi metrů, tak budou stát nejen v prostoru mezi kolejištěm a jezerem, ale ohraničit by měly dokola celé ohnisko znečištění.Sanační opatření se podle inspekce již projevují v praxi, poukazují na to i rybáři. "V nádrži č. 6 evidujeme snížení koncentrací benzenu, od soboty se hodnoty pohybují kolem 200 mikrogramů na litr. Toto zlepšení přisuzujeme dokončení první fáze stavby larsenové stěny a provzdušňování nádrže hasičským záchranným sborem. Aktuálně probíhá další etapa instalace stěny tak, aby došlo k celkovému ohraničení a izolaci kontaminované oblasti," uvedla Loužecká.

Povolený limit hodnoty benzenu je 50 mikrogramů na litr, podle aktuálních výsledků měření jej tak současná koncentrace překročuje zhruba čtyřnásobně. Ve čtvrtek minulý týden byla tato hranice překročena v průměru devětkrát až desetkrát. Nejmarkantnější rozdíl je patrný z výsledků na břehu jezera nejblíže k místu havárie. Ve čtvrtek se hodnoty pohybovaly kolem 1000 mikrogramů na litr, podle posledních výsledků u břehu hodnoty nedosahují ani 200 mikrogramů.

Hasiči mají na místě dvě velkokapacitní čerpadla, která zajišťují přívod vody do statických proudnic na břehu vodní plochy. Ty vytvářejí vodní mlhu, čímž podporují odpařování benzenu z jezera, uvedli hasiči. Na břehu od rána do večera pracuje 22 monitorů, vodní plochu zabezpečují hasiči navíc stovkami metrů norných stěn a sorpčních hadů, uniklou látku zachytávají sorbentem.

Kvůli havárii cisteren s toxickým benzenem v prostoru hustopečského nádraží platí od pátku minulého týdne v oblasti stav nebezpečí, vyhlásil ho olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO). Platit má do 27. dubna. Podle aktuálních odhadů uniklo z cisteren převážejících 1020 tun látky až 400 metrů krychlových benzenu, velká část se dostala do podzemních vod. Havárie, která se stala na konci února, je svým rozsahem největším únikem benzenu na světě, uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Dosud největší byla nehoda v Číně, která byla přibližně třikrát menšího rozsahu.

