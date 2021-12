Kosmetická firma z Českého Švýcarska rozšířila výrobu, provozuje i veřejnosti přístupnou zahradu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Marie Čcheidzeová / Marie Čcheidzeová / Wikimedia Commons Sídlo společnosti Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře v Šluknovském výběžku.

Kosmetická firma Nobilis Tilia z Českého Švýcarska, jež se zaměřuje na výrobu přírodních a aromaterapeutických produktů, rozšířila svou výrobu. Na Vlčí Hoře na Děčínsku, kde sídlí, zrekonstruovala své výrobní prostory. Obchod má firma hned vedle v budově bývalé obecní školy, řekl generální manažer společnosti Martin Růžička.Jedním z důvodů, proč firma sídlí právě na Vlčí Hoře, je zahrada v bezprostřední blízkosti objektů. Nejen zákazníci ji mohou celoročně navštěvovat a seznámit se prostřednictvím informačních cedulí s rostlinami, které v ní rostou.

Firemní partneři i jiné návštěvy si mohou s průvodcem společnost projít a podívat se i na výrobu kosmetiky. "My jsme tady udělali prohlídkovou trasu. Při prohlídkové trase seznámíme ty, kteří nás navštíví, s historií firmy, že naší vizí je být trvale udržitelnou společností," uvedl Růžička. Udržitelně je koncipována i nově přestavěná hala se zelenou střechou nebo solárními panely. Dešťovou vodu zaměstnanci používají jako užitkovou.

Hlavními kategoriemi sortimentu Nobilis Tilia jsou péče o pleť a tělo, produkty pro aromaterapii a kosmetika pro matku a dítě. "Nejprodávanějším produktem z péče o pleť je hyaluronové sérum, což je takový star produkt napříč kosmetickým trhem," řekla ČTK marketingová manažerka Simona Brhelová. Dalšími oblíbenými produkty jsou arganový krém a BB krémy. "To už je na pomezí dekorativní kosmetiky. My to máme jako poslední zakončující produkt péče o pleť," uvedla manažerka. V nabídce má ještě produkty pro těhotné, mezi nimi oleje používané při porodu. Velmi oblíbenou kategorií je dětská kosmetika, novinkou je mycí olej, který je ekologickou alternativou vlhčeným ubrouskům.

Přestavbou za 65 milionů korun vznikla nová hala pro obalové materiály, kancelářské prostory, expediční sál a výroba. Rekonstrukce byla dokončena letos na jaře a trvala přes dva roky. Ve firmě pracuje tam kolem 80 lidí, před sedmi lety jich bylo asi 30. Sortiment firma, která působí na trhu od roku 1994, dodává jednotlivcům i lékárnám či prodejnám s biokosmetikou. Mezi jejími odběrateli jsou také kosmetičky, aromaterapeuti nebo porodnice. Firma pořádá i vzdělávací kurzy.

