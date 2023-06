Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Pro až 80 milionů Američanů od Středozápadu po východní pobřeží a jižně až na úroveň Kentucky platí varování před špatnou kvalitou ovzduší, píší dnes americká média. Města zavírají veřejné pláže, ruší koncerty a vyzývají lidi k pobytu uvnitř. Nad území USA se po týdnech opět vrátil kouř z hořících kanadských lesů, které trpí nejhorší sezonou lesních požárů vůbec. Dým z kanadských požárů byl zaznamenán již také nad Evropou.

Varování platí pro sedm celých amerických států a pro sedm dalších částečně, cituje stanice CNN Národní meteorologickou službu (NWS). Města Chicago a Detroit měla po několik hodin v noci na dnešek podle indexu portálu IQAir vůbec nejhorší kvalitu ovzduší na světě s indexem 205, tedy v kategorii "velice nezdravé". Úřady lidem doporučují zůstat uvnitř se zapnutou klimatizací, a pokud musejí být venku, nosit respirátory.

Do kouřové mlhy by se v průběhu dneška a čtvrtka mohl ponořit i osmimilionový New York, jehož panorama bylo před třemi týdny také kvůli kanadským požárům zbarvené až do oranžova. Špatná kvalita ovzduší může dráždit oči, nos i hrdlo. Kouř z lesních požárů nese částice PM2.5, které jsou dosti malé na to, aby se po vdechnutí dostaly hluboko do plic a do krevního oběhu, a které podle lékařů zvyšují pravděpodobnost výskytu astmatu nebo srdečních chorob.

Kouř z Kanady nepříznivě dopadá také na leteckou dopravu, ačkoliv společně se silnými bouřemi na severovýchodě USA a technickými problémy na letištích v oblasti kolem Washingtonu působily v uplynulých dnech spíš jako jedna z přitěžujících okolností, které přiměly dopravce zrušit tisíce letů.

Podle německé meteorologické služby DWD se kouř z kanadských požárů dostal již také do Evropy. Nejlépe je pozorovatelný je v oblasti západního Středomoří. Nejvyšší koncentrace dýmu mají nad Německo, západního souseda České republiky, dorazit ve čtvrtek, načež bude oblak zřejmě směřovat dále na východ. Mrak se pohybuje ve výšce pět až deset kilometrů a podle meteorologů je nepravděpodobné, že by kouř klesl až na zemský povrch.

Podle deníku The Washington Post jsou letošní požáry nejhorší v moderních kanadských dějinách. Ohně již zničily na 72.000 kilometrů čtverečních porostu, což je přes 91 procent rozlohy České republiky. Třetina zničené plochy připadá na provincii Québec, kde v neděli stále hořelo osm desítek požárů, z nichž tři desítky nebyly pod kontrolou hasičů.

reklama