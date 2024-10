Kraj Vysočina přispěje milionem korun na projekt zlepšení zázemí stanice Pavlov

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kraj Vysočina přispěje jedním milionem korun na zlepšení zázemí stanice Pavlov na Havlíčkobrodsku, která se stará o handicapovaná zvířata. Záchranná stanice už má na projekt s předpokládanou cenou 24 milionů korun slíbenou dotaci z operačního programu Životní prostředí. O poskytnutí krajské dotace dnes rozhodla rada kraje. Novinářům to řekl hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO)."Projekt zahrnuje výstavbu nového léčebného zařízení a soustavu rehabilitačních voliér. Součástí je i pořízení služebního automobilu pro převoz zachraňovaných živočichů," uvedl hejtman. Podle předpokladu by stavby ve stanici měly být kolaudované na podzim 2027.

Stanice jinak dostává od kraje pravidelně příspěvky na provoz. V posledních letech to je 1,5 milionu korun ročně. "Celkem od roku 2009, odkdy Kraj Vysočina podporuje stanici v Pavlově, tak už byla tato stanice podpořena částkou 22,8 milionu korun," uvedl hejtman.

Díky chystané přístavbě se podle ředitele stanice Zbyška Karafiáta výrazně zvýší kapacita zařízení, což je potřeba, protože počty přijímaných zvířat rostou. Vloni jich bylo skoro 1300, letošní počet už je teď vyšší než za celý minulý rok. Zlepší se podmínky pro odchov a rehabilitaci živočichů a pracovní prostředí pro zaměstnance, doplnil.

Nová dvoupatrová budova s navazujícími voliérami bude za potokem, který areálem protéká. V domě bude místo pro karanténu a pro mláďata. Bude tam i místnost, kde se ptáci - pěvci budou rozlétávat. Na budovu bude navazovat přes 30 metrů dlouhá řada voliér.

Největší z 16 nových voliér bude mít 70 metrů čtverečních a bude propojená s místností v novostavbě, již bude možné v zimě temperovat. Střídat se v ní budou různé druhy zvířat. Stanice by se pak v případě potřeby mohla krátkodobě postarat třeba i o vlka.

Výběrové řízení na dodavatele by mělo být vyhlášené ještě letos, příští rok by se mělo začít stavět, uvedl ředitel. Evropská dotace by měla pokrýt 80 procent nákladů. Nějaké peníze má stanice našetřené. O pomoc ještě požádá obce a veřejnost.

