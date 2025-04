Liberecká Archa zachraňuje sýkorky, které uvízly v lepových pastech na stromech

Licence | Licence Pexels Foto | Felix Rehm / Felix Rehm / Pexels

Smrtelnou pastí pro drobné ptáky může být lepidlo, kterým zahrádkáři teď na jaře natírají kmeny stromů, aby ochránili budoucí úrodu před lezoucím hmyzem a dalšími škůdci. V liberecké záchranné stanici Archa už letos pomáhali čtyřem sýkorkám modřinkám , které v takových pastech uvízly, jedna z nich nepřežila. Není to poprvé a není to jen u nás, zaznamenali to i kolegové na jiných stanicích, řekla ČTK vedoucí záchranné stanice Ivana Hancvenclová.Z pohledu pracovníků záchranné stanice jsou lepové pasti středověkým způsobem likvidace škůdců. "Živočich se přilepí a dlouho umírá - za nesnesitelného utrpení. Čím víc se snaží z pasti uniknout, tím víc je vysílený a zalepený," doplnila vedoucí záchranné stanice. Nejvíc takových případů podle ní řeší z jara, kdy zahrádkáři stromy ošetřují. "Lidé si neuvědomují, jak nebezpečné to může být, pomohlo by, kdyby přes to dali třeba volně pletivo, aby se na to ptáci nemohli přilepit," poznamenala Hancvenclová.

Lepidlo a lepicí pasti na stromech podle ní nepřestavují nebezpečí jen pro drobné sýkorky. "Pamatuju si, že loni jsme měli někdy během léta straku takhle přilepenou. Občas se to stává třeba strakapoudům, ale také netopýři se přilepují," doplnila vedoucí záchranné stanice. Sýkorky podle ní měly štěstí, mnozí ptáci se do záchranné stanice ani nedostanou, protože je zahrádkáři najdou v lepidle mrtvé. Problematická jsou podle Hancvenclové lepidla, lepicí pásky, ale třeba i mucholapky.

Snadné přitom ani lepidlo z ptáka smýt. "Každý na to máme nějaký recept, ale ono to moc nezabírá. Mně se to teď z těch sýkorek, co přežily, podařilo sundat lékařským benzinem. Je ale problém, že zvlášť malí ptáčkové jsou citliví na stres, člověk s nimi nesmí moc dlouho manipulovat. Takže si musí vybrat, jestli je zkusit nechat přepeřit, nebo jestli riskovat, že zkolabují při nějaké manipulaci," poznamenala Hancvenclová. Třeba straku museli loni ostříhat a počkat, až jí naroste nové peří, byla celá obalená nalepenou špínou.

Zákon na ochranu zvířat používání lepicích pastí zakazuje, podle Ústřední komise pro ochranu zvířat musí být lepicí pasti pro hmyz vyrobené a použité tak, aby neumožňovaly přilepení malých hlodavců a ptáků. "Výrobu, nabízení, prodej nebo použití takových lepicích pastí, které jsou sice dle výrobce nebo prodejce určeny pouze pro hmyz, ale ve skutečnosti umožňují přilepení se také obratlovců, je nutné považovat za obcházení zákazu," uvedla komise ve svém stanovisku z června 2022. V obchodech a e-shopech jich jsou ale stále desítky.

