Krajský úřad zamítl odvolání zemědělců proti zrušení přejezdu u Choliny
Zemědělci v odvolání zaslaném krajskému úřadu namítli, že po zrušení přejezdu budou muset jezdit po nezpevněných polních cestách nebo přes území Choliny, což podle nich ztíží obhospodařování polí a zvýší dopravní zátěž v této obci. Stejné připomínky měla během řízení i další zemědělská družstva a soukromý zemědělec hospodařící v okolí Choliny.
Podle rozhodnutí krajského úřadu nebylo ve správním řízení prokázáno, že by zrušení přejezdu znemožnilo nebo zásadně omezilo hospodaření na zemědělských pozemcích v okolí trati. Úřad uvedl, že se zabýval námitkami zemědělců týkajícími se prodloužení objízdných tras, kvality povrchu komunikací i dopadů na obec, avšak tyto argumenty podle něj neměly dostatečnou váhu pro zamítnutí rozhodnutí Městského úřadu v Litovli.
Krajský úřad připomněl, že po vyhodnocení připomínek účastníků řízení bylo zvoleno kompromisní řešení, které počítá se zrušením pouze jednoho přejezdu a zachováním druhého. Podle úřadu tak bude udržena základní dopravní obslužnost území včetně přístupu k zemědělským pozemkům. Rozhodnutí krajského úřadu je pravomocné a nelze se proti němu dále odvolat. Zemědělci se mohou obrátit na správní soud.
Správa železnic každoročně zruší několik desítek přejezdů, například předloni jich bylo odstraněno 58. Přejezdy se ruší zejména na lesních a polních cestách a silnicích třetí třídy.
