zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Krajský úřad zamítl odvolání zemědělců proti zrušení přejezdu u Choliny

28.1.2026 11:19 | OLOMOUC (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Krajský úřad Olomouckého kraje zamítl odvolání Zemědělského družstva Senice na Hané proti schválenému zrušení železničního přejezdu u obce Cholina na železniční trati mezi Litovlí a Senicí na Hané. Zemědělci s odstraněním přejezdu nesouhlasí a upozorňují, že se kvůli tomu zhorší dopravní dostupnost jimi obdělávaných polí. Správa železnic (SŽ) původně požádala zrušení dvou přejezdů u Choliny. Městský úřad v Litovli loni v listopadu rozhodl, že jeden z přejezdů zůstane zachován.
 
Návrh na zrušení dvou železničních přejezdů u Choliny zdůvodnila SŽ zvýšením bezpečnosti a plynulosti provozu na trati. V obou případech jde o železniční přejezdy zabezpečené výstražným křížem. V žádosti Správa železnic uvedla, že dopravní obslužnost přilehlých pozemků dostatečně zabezpečuje jiný vhodný přejezd. K přístupu k zemědělským pozemkům lze podle Správy železnic navíc použít trasu, která není delší než pět kilometrů a nevede přes přejezd s nižším stupněm zabezpečení.

Zemědělci v odvolání zaslaném krajskému úřadu namítli, že po zrušení přejezdu budou muset jezdit po nezpevněných polních cestách nebo přes území Choliny, což podle nich ztíží obhospodařování polí a zvýší dopravní zátěž v této obci. Stejné připomínky měla během řízení i další zemědělská družstva a soukromý zemědělec hospodařící v okolí Choliny.

Podle rozhodnutí krajského úřadu nebylo ve správním řízení prokázáno, že by zrušení přejezdu znemožnilo nebo zásadně omezilo hospodaření na zemědělských pozemcích v okolí trati. Úřad uvedl, že se zabýval námitkami zemědělců týkajícími se prodloužení objízdných tras, kvality povrchu komunikací i dopadů na obec, avšak tyto argumenty podle něj neměly dostatečnou váhu pro zamítnutí rozhodnutí Městského úřadu v Litovli.

Krajský úřad připomněl, že po vyhodnocení připomínek účastníků řízení bylo zvoleno kompromisní řešení, které počítá se zrušením pouze jednoho přejezdu a zachováním druhého. Podle úřadu tak bude udržena základní dopravní obslužnost území včetně přístupu k zemědělským pozemkům. Rozhodnutí krajského úřadu je pravomocné a nelze se proti němu dále odvolat. Zemědělci se mohou obrátit na správní soud.

Správa železnic každoročně zruší několik desítek přejezdů, například předloni jich bylo odstraněno 58. Přejezdy se ruší zejména na lesních a polních cestách a silnicích třetí třídy.

