Kralovice na Plzeňsku rekultivují za 16 milionů korun skládku, bude tam trávník

Kralovice na severním Plzeňsku rekultivují za 16 milionů korun bývalou městskou skládku komunálního odpadu na okraji města, která už je plná a uzavřená. Zhruba na čtyřhektarové ploše vznikne trávník, 30 let se tam nesmí nic stavět. ČTK to řekl Karel Popel (BEZPP, Volba pro aktivní využití času), starosta Kralovic s 3500 obyvateli.

Se zahlazováním začla vybraná firma v březnu. Od loňska, kdy podepsala smlouvu, na to má dva roky, ale podle starosty tvrdí, že to stihne letos. "Čtyři až pět milionů máme na vázaném účtu tvořeném na rekultivaci skládky. Zbytek jde z našeho rozpočtu," uvedl Popel.

Skládka byla ve městě oficiálně od 90. let minulého století, lidé tam ale naváželi odpad už dříve. "Po rekultivaci tam bude jen zelený trávník, plochu ani nemůžeme na nic jiného využít. Musí to být zelená stráň, bude to hezké, zarostlé. Budeme rádi. až to bude hotové," uvedl Popel. Těleso skládky se musí monitorovat 30 let. Nesmí se tam nic budovat, ani park.

Dočasná skládka odpadu, která léta přinášela městu peníze do rozpočtu, je na východním okraji města pod areálem společnosti Kralovická zemědělská. "Byla to městská skládka, pořád nám patří, a když se naplní a uzavře, tak se musíme postarat o její rekultivaci, nemůže se to tam nechat jen tak nechat zarůst," řekl starosta. Splnění zákonných podmínek kontroluje Česká inspekce životního prostředí. Dodavatel rekultivace musí také zajistit, aby škodlivé látky ze skládky nešly do půdy nebo vody.

Skládka se v minulých letech navážela živelně. "Dodavatel tam musí přeskupit hmoty a podle norem jinak zpracovat svahy. Z jedné strany tam byl hodně příkrý svah a byly obavy, že by se mohl odpad sesouvat," uvedl starosta.

Město teď nemá žádnou svoji skládku odpadu. Najatá svozová firma Marius Pedersen, která má pobočku v Kralovicích, odváží odpady od občanů do spalovny komunálního odpadu v Chotíkově za Plzní.

