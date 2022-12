Křeček kritizoval ministerstvo zemědělství za postoj vůči pronájmu honiteb

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Ombudsman Stanislav Křeček dnes vytkl ministerstvu zemědělství, že s ním dost nekomunikovalo o problematice pronájmu honiteb. Na webu vyjádřil ochránce práv zklamání nad přístupem resortu. Na Křečka se obrátil Svaz mysliveckých sdružení v Lesích ČR. Stěžoval si, že tradiční myslivecké spolky čím dál tím hůř konkurují nabídkám jiných zájemců na pronájem honiteb a mohou kvůli tomu zaniknout. Ministerstvo o tom ale prý s Křečkem komunikovalo neurčitě, a není jasné, jak se k věci staví. Svaz mysliveckých sdružení dopoledne chystá před ministerstvem protest.

Předseda svazu ve stížnosti ombudsmanovi doložil korespondenci s ministerstvem a poukazoval na to, že pro myslivecké spolky je stále obtížnější dorovnávat cenové nabídky vzešlé z výběrových řízení. Pokud chce totiž dosavadní nájemce honitby pokračovat v jejím pronájmu, v praxi dorovnává finanční nabídku výherce výběrového řízení. Tradiční myslivecké spolky financované hlavně z členských příspěvků ale tvrdí, že nemohou jiným nabídkám konkurovat. Aktuální pravidla by tak mohla podle stěžovatele vést až k zániku některých sdružení.

Ombudsman chtěl s ministerstvem otevřít diskusi o pronájmu honiteb, které drží právnické osoby hospodařící s majetkem státu. Upozornil, že myslivost je na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.

"V budoucnu by se podle mého názoru mohl čím dál více projevovat problém se zachováním mysliveckých spolků na venkově, případně se zapojováním nových členů do těchto spolků. Čím dál více uživatelů honiteb by pak mohlo pocházet z komerční sféry, často se orientující na trofejovou zvěř, což se nejeví jako žádoucí," uvedl ombudsman v závěrečném stanovisku pro ministerstvo zemědělství.

Křeček uvedl, že chtěl projednat postoj ministerstva k věci, ale neuspěl. "Musím vyjádřit určité zklamání nad tím, jak ministerstvo k celé záležitosti přistoupilo. Očekával jsem, že se k věci postaví konstruktivně a seznámí mne s tím, jak na danou problematiku nahlíží. Dostalo se mi však jen nejasné a neurčité odpovědi, ze které se nedá usuzovat, jak se ministerstvo k věci staví," uvedl ombudsman.

Svaz mysliveckých sdružení chce protestem před ministerstvem tlačit na revizi zákona o myslivosti, pokud jde o pronájem honiteb ve státních lesích.

