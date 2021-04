Krmení zoborožců v olomoucké zoo připomínalo maňáskové divadlo

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Zoo Olomouc Použití kukly a maňáska v podobě dospělého zoborožce bylo podle Gronské důležité kvůli tomu, že ptáci si v útlém věku zafixují osobu nebo předmět, se kterým přicházejí často do kontaktu.

Maňáskové divadlo připomínalo krmení dvou mláďat zoborožců kaferských, která se v březnu vylíhla v zoologické zahradě na Svatém Kopečku u Olomouce. Zoolog Jan Kirner při krmení ptáčat nosil na hlavě černou kuklu a na ruce měl nasazeného maňáska v podobě hlavy dospělého zoborožce, aby co nejvěrohodněji napodobil příslušníka tohoto druhu. Mláďata zoborožců už díky jeho každodenní starostlivé péči povyrostla a začala se seznamovat s biologickými rodiči, řekla ČTK mluvčí svatokopecké zoo Iveta Gronská.

Použití kukly a maňáska v podobě dospělého zoborožce bylo podle Gronské důležité kvůli tomu, že ptáci si v útlém věku zafixují osobu nebo předmět, se kterým přicházejí často do kontaktu. Ošetřovatelé při krmení dvou mláďat zoborožců pro jistotu v pozadí pouštěli i hlasy dospělých ptáků. "Hraním tohoto loutkového divadla zvýšíme šance našich mláďat na zapojení do přirozené reprodukce. To by bylo nanejvýš žádoucí, protože náš chovný pár pochází z volné přírody, odkud k nám v 90. letech přišel," uvedla Gronská.

Každodenní péče o mláďata se vyplatila a ptáčata už spořádala notnou porci myšat a povyrostla. "V těchto dnech se píše více než měsíc jejich života a z pouhých 50 gramů po vylíhnutí se mláďata dostala na více než 2,5 kilogramu a pomalu se začínají přes pletivo seznamovat s rodiči," podotkla Gronská.

Zoborožec kaferský je největším druhem zoborožce. Tito černí afričtí ptáci se sytě červenými kožními laloky na krku se v malých rodinných skupinkách potloukají buší. Létají jen tehdy, pokud je to nutné, například při útoku predátora. Jinak preferují pohyb po zemi, kde pátrají po hmyzu, plazech nebo jiných drobných obratlovcích, kteří jim slouží jako nejčastější potrava.

Zoborožce kaferské chová olomoucká zahrada od roku 1993. "Tímto odchovem navazuje zahrada na éru úspěšných odchovů za působení chovatele Romana Mieslera, který byl při tom nynějším metodicky velmi nápomocným," uvedla Gronská.

