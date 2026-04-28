KRNAP obhájil mezinárodní certifikát, krkonošské lesy jsou v dobrém stavu
Rozloha dnešních lesních porostů na české straně Krkonoš je zhruba 37 000 hektarů. Jejich druhové složení i prostorové rozložení v minulosti značně ovlivnil člověk, koncem minulého století pak znečištěné ovzduší. Krkonoše byly v pozdním středověku téměř celé odlesněné. Vlivem změny klimatu v současnosti probíhá změna druhové skladby lesů, bude klesat zastoupení smrku ve prospěch listnatých dřevin. Standardy mezinárodní certifikace lesů FSC mají lesy lépe chránit před negativními dopady klimatické změny a adaptovat je na ni.
"Cílem Správy KRNAP již od jejich převzetí od státního podniku Lesy ČR v roce 1994 je změna druhové skladby, struktury a návrat k co nejblíže k přirozenému stavu. Patrné je zejména postupné snižování podílu smrku ztepilého v nižších polohách, navýšení objemu mrtvého dřeva v porostech a výrazná změna jejich struktury," uvedl Drahný.
Hospodaření podle standardu FSC se odlišuje od běžného lesního hospodaření zejména tím, že omezuje vytváření holosečí, používání pesticidů či pálení klestu v lese. "Lesy jsou postupně převáděny na věkově rozrůzněné lesy s větším podílem listnatých stromů a jedle, které budou odolnější před větrnými, sněhovými a kůrovcovými kalamitami. Část lesních porostů je ponechána bez zásahů," uvedl Drahný.
Mrtvým dřevem se označuje dřevo, které zůstává v lese k zetlení a přispívá ke zvýšení druhové rozmanitosti rostlin a živočichů, k obnově půdního prostředí, k vyššímu zachycení vodních srážek a celkovému zdraví ekosystému.
Systém FSC je založen na deseti celosvětově uznávaných principech a 56 kritériích, sloužících pro hodnocení a jejich dodržování. Audity se u držitelů certifikátu každoročně opakují a po pěti letech je potřeba absolvovat nový certifikační audit.
Organizaci a značku FSC vytvořily na začátku 90. let minulého století společně velké mezinárodní ekologické organizace, například WWF (World Wide Fund for Nature – Světový fond na ochranu přírody) či Greenpeace, dále obchodní a dřevařské společnosti, sdružení domorodých obyvatel a obchodníků se dřevem z celého světa, uvedli zástupci parku. Systém FSC zohledňuje ekologické, sociální i ekonomické zájmy a audituje udržitelnost hospodaření.
