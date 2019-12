KRNAP peníze navíc od MŽP přes příslib nedostane, vybral rezervy

Miroslav Vinkler 20.12.2019 05:37

To znám ! Jak vidět nepřestalo to fungovat. Trestáni jsou vždy ti, kteří se snaží být skutečně dobří a mít rezervu na horší časy.

Pak je druhá sorta lidí, rezervy netvoří a peníze prošustrují.



Následně přijde velký problém, třebas tady kůrovec.

Ti dobří jsou potrestáni za to, že hospodařili odpovědně /mají rezervy/ a dostanou velké h...o.

Neodpovědným se pomůže , protože na to nemají.



Takto to fungovalo a jak vidět dodnes chodí v rozpočtových organizacích.



Druhou smutnou zprávou je , že MŽP utřelo s rozpočtem a krátí se,co se dá. Což je právě v této době postaveno na hlavu.

