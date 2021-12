Krnovský památný buk starý až 200 let je bezpečný, prošel zkouškou

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Tadeáš Bednarz / Tadeáš Bednarz / Wikimedia Commons Památný dub a buk na Náměstí míru v Krnově.

Až 200 let starý památný buk na náměstí Míru v Krnově je pro své okolí bezpečný. Podle odborníků nehrozí, že by se vyvrátil ani přes to, že jeho kořenový systém před několika lety napadl škůdce. Stabilitu stromu prokázaly tahové zkoušky, řekla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Buk lesní na náměstí Míru byl vyhlášen památným stromem v roce 1994. Jeho stáří je odhadováno na 150 až 200 let. Je vysoký 22 metrů, obvod kmene ve výšce 1,3 metru je 374 centimetrů. Na kořenech stromu se ale už řadu let objevuje dřevokazná houba vějířovec obrovský, která má vliv na vitalitu dřeviny. Proto město od roku 2016 nechává stabilitu stromu pravidelně testovat tahovými zkouškami.

"Vějířovec obrovský má vliv na vitalitu dřeviny. Hodnota stability vycházející z provedených testů se ale od roku 2016 liší jen v řádech procent. Ani v letošním roce nedošlo k radikální změně. Z měření vyplývá, že bezpečnostní faktor se od roku 2019 snížil o 14 procent,“ říká Dušan Martiník z oddělení komunálních služeb. Vějířovec obrovský nejčastěji parazituje na kořenech a bázích kmenů přestárlých buků. Houba způsobuje bílou intenzivní hnilobu kořenů a hrozí riziko vyvrácení dřeviny.

Tahová zkouška spočívá ve zjištění mechanického chování stromu. Strom je uměle zatížen pomocí lanového navijáku upevněného k jinému stromu nebo k dostatečně těžkému vozidlu. Strom je zatěžován ve dvou na sebe kolmých směrech.

