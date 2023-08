Křtiny na Blanensku spojuje s arboretem naučná stezka Chvála stromů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Školní lesní podnik Křtiny po 15 letech od prvních výsadeb dokončil a v pátek slavnostně otevře naučnou stezku Chvála stromů. Je osazená středoevropskými i exotickými dřevinami s informačními visačkami, lemovaná lavičkami a naučnými tabulemi. Začíná na náměstí ve Křtinách na Blanensku, končí v nedalekém arboretu, oznámila ČTK mluvčí Mendelovy univerzity Tereza Pospíchalová. O území severně od Brna pečují univerzitní lesníci.

Turisty čeká na trase 13 zastavení věnovaných jednotlivým rodům dřevin, například bříze, habru, jasanu či dubu. "Na každém stanovišti se nachází zhruba 10 různých druhů daného rodu, což je vynikající z edukativního hlediska. Druhy tak můžete na jednom místě srovnávat a zjišťovat rozdíly mezi nimi," uvedla správkyně univerzitních arboret Petra Packová.

Slavnostní otevření stezky podnik odkládal dlouhá léta. "Bylo třeba počkat, až výsadby odrostou a stromy budou natolik velké, aby výsadby byly stabilizované a na první pohled byl viditelný rozdíl nejenom ve tvarech listů, ale postupně i v habitu celých stromů," uvedl ředitel podniku Tomáš Vrška.

Autorem myšlenky naučné stezky je zahradní architekt Ivar Otruba, který loni zemřel. Ideu rozpracovali tehdejší studenti zahradnické fakulty ve spolupráci se školním lesním podnikem. Studenti stromy vysázeli a v následujících letech sledovali, případně i doplňovali.

"Co tady ale chybělo, byly panely, z nichž by se lidé o daných stromech dozvěděli leccos zajímavého. To se teď změnilo, navíc jsme zvolili formu, která je čtivá a zábavná. Čtenář se například dozví, jaké vlastnosti má dřevo stromu, který má před sebou, k čemu se hodí listí či plody nebo jak dané dřevo využívali naši předkové," uvedla Packová.

Stezka také až do letošního roku neměla dořešený příchod k Arboretu Křtiny. Vznikl kvůli tomu dřevěný most přes potok. "Poslední část cesty vede podél frekventované komunikace. Nakonec zvítězila varianta posunout původní plot arboreta o několik metrů a podél silnice postavit dřevěnou zábranu. Dostatečně široký průchod, který vznikl, jsme vysypali dřevní štěpkou," uvedla Jitka Fialová, která se na budování stezky podílela.

reklama