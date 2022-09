Kuba: Vláda slíbila, že kraje budou kupovat energii za přesně danou cenu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vláda slíbila, že kraje budou moci v příštím roce nakoupit energie za přesně danou cenu. Její výši a mechanismus nákupu vládní kabinet sdělí v příštím týdnu, řekl ČTK předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) po dnešním jednání s premiérem Petrem Fialou (ODS). Podle Kuby premiér hejtmany a zástupce obcí ujistil, že vláda zajistí dostatek dostupných energií pro nemocnice, školy a další veřejné instituce. Z vyjádření hejtmana Libereckého kraje Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) vyplývá, že cena za megawatthodinu elektřiny by měla být pod 6141 Kč bez DPH.

"Číslovku říkat nebudu, nicméně mělo by to být níže, než za co teď nakupujeme, co jsme soutěžili v únoru," řekl Půta. Právě za 6141 korun za MWh se Libereckému kraji podařilo v únoru získat nového dodavatele. Jde o částku skoro pětkrát vyšší, než kolik kraj platil za nákup elektřiny před tím. Velkoobchodní ceny na trhu jsou ale nyní ještě dvakrát až čtyřikrát vyšší, než kolik Liberecký kraj nákup elektřiny stojí nyní.

Předem dané ceny energií by měla vláda podle jihočeského hejtmana poskytnout i obcím a městům. O zastropování cen hovořil Fiala v Praze s dodavateli elektřiny a plynu ve středu. O energetice dnes jednají z iniciativy českého předsednictví unijní ministři v Bruselu.

Fiala ČTK potvrdil, že vláda zajistí dostatek dostupných energií pro nemocnice, školy a další veřejné instituce. "O tom jsem na jednání informoval hejtmany a zástupce měst a obcí," uvedl premiér. Dodal, že národní řešení vysokých cen energií představí vláda na začátku příštího týdne.

Půta míní, že řešení připravované vládou je v této situaci jediné možné. "Takže budu určitě starosty i obecně veřejné instituce v kraji informovat o tom, ať v tuto chvíli nenakupují na burze ani jinak a vyčkají dalšího postupu a konkrétních kroků vlády. S tím, že ten plán je připravit legislativní nástroje včetně projednání v senátu a podpisu prezidenta do konce září, i když tam samozřejmě může nastoupit nějaký časový problém," dodal Půta.

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (ANO) řekl, že je ještě předmětem jednání, jaká bude výše zastropované ceny. "Důležité je, že se to nebude týkat jenom elektrické energie, ale také plynu," řekl Vondrák.

Kuba řekl, že vláda nepřipravuje alternativu přesně daných cen energií pouze pro samosprávy. "Dostali jsme informaci, že mechanismus zastropování cen bude fungovat i pro rodiny a konečné spotřebitele a nějakým způsobem i pro průmysl. Ale vláda ještě v tomto případě dokončuje detaily a nebylo to předmětem dnešního jednání, protože my jsme na něm byli jako zástupci krajů,“ uvedl Kuba.

Podle Půty vláda chystá řešení i pro energeticky náročná odvětví. "I tam jsem byl ujištěn, že na ně bude vláda myslet a připravovat zvláštní krizový rámec, kdy mohou ta odvětví dotovat v souladu s evropskou legislativou," dodal Půta.

Kraje i ostatní municipality jsou podle Kuby připravené zavést úsporná opatření, která by zajistila, aby se energie nevyužívaly zbytečně. Podle něj podobný postup budou praktikovat i další evropské země. "Ovšem v žádném případě by se neměl omezovat provoz v domovech pro seniory, nemocnicích, protože to je pro nás nepřístupné. Budeme hledat (pro úspory) sektory přirozeně v oblastech, kde je to možné," řekl jihočeský hejtman.

Předseda Svazu měst a obcí František Lukl ČTK řekl, že ze schůzky odešli zástupci obcí a krajů s jistotou, že pro příští rok mají garantované dodávky nejen pro kritickou infrastrukturu, ale i běžnou činnost za zastropovanou cenu. "Zastropování a dodávky jsou jednoznačné pro veškerou činnost samospráv. Vláda o konkrétní výši o zastropované ceně a mechanismech bude jednat v pondělí a následně je představí. My nejsme oprávnění říkat detaily," uvedl Lukl.

