Kudy se toulají zubři, vypuštění v rumunských Karpatech? Video zachycuje jejich putování pohořím

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

V rumunské části jižních Karpat již několik let probíhají snahy o návrat zubra evropského do volné přírody. Nyní se iniciativě Rewilding Europe podařilo přesně zmapovat, jak se tamní vypuštění zubři přírodou pohybují. Získané informace mohou napomoci budoucímu návratu zubrů do volné přírody nejen v Rumunsku. Zanesení jejich pohybu do mapy nabízí zajímavou podívanou.

Navrácení zubra do Karpat probíhá již od roku 2014. Zubrům se v této oblasti daří. V porovnání se stády zubrů vypuštěnými do přírody v Polsku nebo Německu se rumunští zubři rozhodně nebojí Karpaty prozkoumávat a pohybují se v oblasti asi 90 km2. To je na jejich poměry opravdu hodně.

Rumunská část Karpat nabízí pro navrácení do volné přírody ideální podmínky. Na více než milionu hektarů chráněného území jsou rozlehlé lesy, divoké řeky a krajina tvořená mozaikou pastvin a tradičně obdělávaných polí. Nachází se tu také mnoho divokých zvířat, například vlci, rysi, medvědi, divoké kočky, ale i tradiční jeleni, srnci a kanci.

Vypuštění zubři mají na krku připevněné obojky, které sbírají GPS data. Díky tomu se dá dobře zmapovat jejich pohyb - a právě to bylo cílem nedávno dokončeného výzkumu. Data o poloze zubrů dávali vědci do kontextu s faktory jako jsou hustota vegetace, typ půdy, výška nebo klima. Ukázalo se, že chování zubra v přírodě silně ovlivňuje výskyt listnatých stromů a blízkost vodního zdroje. Díky GPS datům mohli také vytvořit animaci toho, jak se zubři v Karpatech pohybují.

“Myslíme si, že optimum listnatých stromů a dostatek vody je důvod, proč se populaci zubra v pohoří Tarcu tak dobře daří. Výsledky se nám budou velmi hodit v budoucnu, až budeme hledat další potenciálně vhodné oblasti, do nichž by mohl být zubr navrácen. A to nejen v Rumunsku,” uzavírá Marina Druga, vedoucí sekce Rewilding Southern Carpathians.

reklama