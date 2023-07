Kujavy obnoví zaniklou polní cestu, vysadí tam alej se 125 stromy

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | FrancienPost / Pixabay Ilustrační foto

Místní lidé spolu s ochránci přírody a zástupci farnosti vysadí v listopadu v Kujavách na Novojičínsku stromořadí, v němž bude 97 hrušní a 28 dubů, a obnoví tak starou polní cestu. Kujavy zvítězily v letošní výzvě na organizaci výsadbové akce Alej svobody, která se snaží o uzdravení krajiny a symbolický návrat svobody. Za Nadaci Partnerství, která akci podporuje, to sdělil David Kopecký.

"Alej obnoví zaniklou polní cestu, která spojovala malebný kostelík s pěšinou podél Pustějovského potoka. Rozdělení polí na menší celky poskytne útočiště místním obyvatelům, jak lidem, tak zvířatům," uvedl Kopecký.

Krajinu v okolí Kujav podle Nadace poškodily v minulém století necitlivé zásahy. "Dodnes nese stopy neproniknutelných monokultur, které nahradily drobná pestrá políčka z dob první poloviny 20. století. Chemické látky a dřívější zemědělské praktiky poškodily půdu. Místní cesty a meze s řadami stromů byly zcela zlikvidovány, čímž obyvatelé přišli o svobodný přístup do okolní krajiny," uvedl Kopecký.

Starosta Michal Dresler (Za naše Kujavy) uvedl, že se obec snaží o obnovu krajiny do podoby první poloviny 20. století. K obnově staré polní cesty získala souhlas farnosti, která je majitelem sousedního pozemku. "Do budoucna je možné zde při vzájemné spolupráci vybudovat křížovou cestu. Věříme, že si místo naši občané i jiní návštěvníci oblíbí a opět po mnoha letech budou mít možnost poznávat krásy kujavské krajiny, a to třeba také díky revitalizaci Pustějovského potoka, na který alej navazuje," uvedl Dresler.

Vedoucí iniciativy Sázíme budoucnost Anna Poledňáková uvedla, že výsadby se tradičně účastní na 500 dobrovolníků. "Obnova polí, kopců a potoků je náročný proces, podobně jako napravování křivd v lidských osudech. Prostřednictvím podpory takových komunitních záměrů chceme v Nadaci Partnerství pomoci podpořit spolkový život na českém, moravském a slezském venkově," uvedla Poledňáková. Výsadby alejí pořádá Nadace Partnerství od roku 2018.

