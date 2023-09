Kvůli vzestupu výskytu hrabošů mají zemědělci povoleno zvýšit dávky jedu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kvůli dalšímu výraznému přibývání hrabošů mohou sedláci ode dneška pokládat do nor vyšší než běžně povolené množství jedu. Rozhodl tak Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ), napsala jeho mluvčí Ivana Kršková. Ústav v první polovině září evidoval nejvyšší hodnoty populace hraboše na Moravě. Opatření je platné do 20. ledna 2024.

Jedy k hubení hrabošů se nazývají rodenticidy a zemědělci je nesmí aplikovat plošně, ale musí je klást do nor. Povolený je Stutox II v množství deseti kilogramů na hektar. Největší rozšíření hrabošů eviduje ÚKZUZ ve Zlínském kraji, kde je na hektaru 1768 aktivních vchodů do nor, v Olomouckém kraji je to 1448 a v Jihomoravském 1027. "V těchto krajích byla na 39 procentech sledovaných lokalit zjištěna populace hraboše na úrovni pětinásobného překročení prahu škodlivosti," uvedla Kršková.

Dodala, že v důsledku vysokého výskytu hraboše polního existuje zvýšené riziko vzniku hospodářských škod, a to zejména v porostech vzcházejících ozimých plodin a krmných plodin. Aplikace přípravku musí být nahlášena ústavu nejpozději tři dny před jejím zahájením. Mluvčí upozorňuje, že ústav bude kontrolovat dodržování podmínek aplikace stanovených v nařízení.

"V souvislosti s vydaným nařízením připomínáme zemědělcům, že aplikace musí být provedena v souladu s dalšími obecně závaznými právními předpisy," doplnila mluvčí.

