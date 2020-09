Kyanid se do Bečvy dostal z kanálu v Juřince, části Valašské Meziříčí

Pavel Hanzl 29.9.2020 17:03

To je nějaké divné od začátku.

První den, kdy se zjistila otrava, tak přece odebírali vzorky všude, kde se projevila a proti proudu to téct nemůže. Takže je snad dá zjistit místo, (na desítky metrů) kde otrava začíná. Dobře, je tom rozmezí Juřinka. Tak šli po vyústění všech průmyslových kanalizací.

Kolik je tam firem, které pracují s kyanidem?

Mnoho? Nebo tak čtyři, nebo šest??

Kolik času trvá, než to jeden pracovník obejde?

Jak je možné, že za devět dní ještě nikdo nic neví?

Je to silně podezřelé.

V zemi, kde vláda občanům zcela normálně a běžně lže, zcela logicky nevěřím žádné státní organizaci.

