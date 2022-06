Kyjev vítá částečný zákaz dovozu ruské ropy do EU, Podle Zelenského jsou nejsilnější opatření namířená proti ruské energetice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Ukrajinské ministerstvo zahraničí přivítalo částečný zákaz dovozu ruské ropy do EU, na kterém se na summitu v Bruselu dohodli lídři sedmadvacítky. Podle Kyjeva to poškodí ruskou ekonomiku a oslabí možnosti Kremlu vést válku. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj EU kritizoval za dlouhé vyjednávání nového souboru protiruských sankcí.

"Očekáváme, že do konce roku 2022 Rusko přijde až o 90 procent vývozu ropy do Evropy," uvedlo ukrajinské ministerstvo zahraničí v prohlášení. "To znamená, že ruská válečná mašinérie nebude dostávat desítky miliard eur na boj proti Ukrajině," píše se také v prohlášení. Kyjev ale také výslovně kritizuje Maďarsko za to, že "kvůli jeho odporu bylo schvalování embarga příliš dlouhé a zůstaly v něm výjimky".

Podle prezidenta Zelenského je "více než padesátidenní časová prodleva mezi pátým a šestým balíkem protiruských sankcí pro nás nepřijatelná". Zdůraznil, že nejdůležitější opatření proti Rusku, která by ho měla donutit ukončit válku proti Ukrajině, jsou ta namířená proti jeho energetice.

Zákaz importu ruské ropy se bude vztahovat na dovoz suroviny tankery, zatímco přeprava ropovodem Družba má mít výjimku. Jeho jižní větví proudí ropa také přes Slovensko do Česka.

