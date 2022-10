Kypr a Řecko zahájily pokládání nejdelšího podmořského elektrického kabelu světa

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Kypr a Řecko včera slavnostně zahájily práce na položení podmořského kabelu, který má propojit elektrické sítě v Izraeli, na Kypru a v Řecku. Kabel s kapacitou 2000 megawattů má měřit 1208 kilometrů a je označován za nejdelší podmořský elektrický kabel na světě, napsala agentura AP.Náklady na projekt s označením EuroAsia Interconnector budou činit zhruba 1,6 miliardy eur (téměř 40 miliard Kč). Téměř polovinu financí poskytne Evropská unie. Na slavnostní ceremoniál k zahájení prací na projektu do kyperského hlavního města Nikósie dorazila mimo jiné eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová. "EuroAsia Interconnector je dalším klíčovým projektem k posílení energetické bezpečnosti EU," prohlásila.

Kyperský prezident Nikos Anastasiades uvedl, že Kypr by prostřednictvím kabelu mohl poskytovat přebytečnou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Na konci roku 2027 by to podle něj mohlo být 120 gigawatthodin a roce 2033 více než 1800 gigawatthodin.

Simsonová se v Nikósii zúčastnila rovněž plynárenské konference East Mediterranean Gas Forum (EMGF), kde uvedla, že zemní plyn z podmořských ložisek ve východním Středomoří může pomoci Evropě urychlit nahrazování dodávek fosilních paliv z Ruska. Poukázala na červnovou dohodu o zvýšení dodávek izraelského plynu do členských zemí EU přes Egypt.

Podle Simsonové se EU v posledních měsících úspěšně odklání od ruského plynu, jehož podíl na celkových dodávkách v EU klesl pod deset procent z dřívějších 40 procent. Za jediné trvalé řešení energetických problémů EU pak eurokomisařka označila rychlý přechod k energii z obnovitelných zdrojů.

"Již nikdy nesmíme být tolik závislí na jednom dodavateli," uvedla Simsonová. "Éra levných fosilních paliv skončila a čím rychleji přejdeme k levným, čistým a domácím obnovitelným zdrojům, tím dříve budeme imunní vůči energetickému vydírání ze strany Ruska i kohokoliv dalšího," dodala.

