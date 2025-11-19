Lanžhot neuspěl se stížností, část jeho území zůstává v CHKO Soutok
Radnice argumentovala například tím, že v lokalitě Křenová se každoročně pořádají hojně navštěvované akce jako potlachy, majálesy, vítání jara a sportovní turnaje. Zařazení do chráněné krajinné oblasti prý ohrozí také chov koní, činnost skautského tábora, místních rybářských a mysliveckých spolků nebo trampských osad.
"Z rozhodnutí ministerstva jasně plyne, že městu a jeho obyvatelům nebude pořádání událostí a provozování činností zcela zapovězeno. Ministerstvo podrobně vysvětlilo, co a za jakých podmínek je v CHKO nadále možné," stojí v rozsudku NSS.
Některé činnosti, zejména táboření dětí, upraví nový plán péče, proti kterému město případně může podat zásahovou žalobu. "To, že město tento způsob ochrany svých práv nepovažuje za dostatečně účinný, na věci nic nemění," uzavřel NSS.
Takzvaná Moravská Amazonie je největším zachovalým komplexem lužních lesů ve střední Evropě. Chráněná krajinná oblast Soutok má rozlohu 125 kilometrů čtverečních. Rozkládá se na hranicích s Rakouskem a Slovenskem kolem Břeclavi a Lanžhota. Lesy, louky, slepá ramena, tůně a mokřady jsou domovem ohrožených druhů rostlin a živočichů, žije tam i orel královský.
Vznik CHKO podporovali mnozí přírodovědci a ekologové, část lidí z okolí však byla od počátku proti. Odpůrci z řadu majitelů pozemků, firem i samospráv podali desítky žalob. Městský soud v Praze je průběžně zamítá a jeho rozhodnutí opakovaně potvrdil NSS, podle kterého ministerstvo postupovalo v souladu se zákonem. Stejný názor zaujal také Ústavní soud.
