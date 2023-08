Lékaři v Krnově ošetřili v posledních týdnech dva pacienty po uštknutí zmijí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Dvakrát za posledních několik týdnů lékaři v krnovské nemocnici ošetřovali pacienty po uštknutí zmijí. Třiačtyřicetiletý muž měl těžký průběh otravy. Devětapadesátiletá žena na tom byla výrazně lépe, v jejím případě byl stupeň otravy lehčí, uvedla mluvčí Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov Květa Urbánková. Pro dospělé jedince nebývá většinou zmijí jed smrtelně nebezpečný.

Muže z Krnovska had uštknul v okamžiku, kdy se pokoušel plaza dostat ze silnice, kde se vyhříval. Měl obavy, aby zvíře nepřejelo auto. Had se svému zachránci odvděčil kousnutím do ruky. Muž se silnými nevolnostmi skončil v krnovské nemocnici. "Návaly horka, výrazné pocení a zažívací obtíže donutily pacienta k návštěvě naší nemocnice. Stupeň otravy byl poměrně těžký, a proto jsme příznaky konzultovali s Toxikologickým centrem KARIM Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a požádali o vydání antiséra. Muž byl po několikadenní hospitalizaci propuštěn domů," uvedl vedoucí lékař Jednotky intenzivní péče interního oddělení SZZ Krnov Bronislav Čapek.

V krnovské nemocnici se v létě starali také o devětapadesátiletou pacientku, kterou zmije kousla při sekání trávy. "Pacientka vykazovala jen mírné lokální příznaky – otok a bolest nohy. V jejím případě stačila léčba antihistaminiky a kortikoidy. Po čtyřdenní hospitalizaci byla propuštěna do domácí péče," popsal Čapek.

Prvním příznakem uštknutí jsou dvě až čtyři malé ranky, v jejichž okolí vzniká otok s výrazným bledým středem. Následuje zvýšená teplota doprovázená silným pocením, pocity na zvracení, bolestí břicha či průjmem. Smrtelné účinky zmijího jedu jsou vzácné, největší nebezpečí představuje uštknutí pro děti do tří let. Komplikací ale mohou být výrazné otoky, nebezpečné zejména v oblasti krku a hlavy. Otrava zmijím jedem má pozvolný nástup. Důležité je zajistit transport pacienta do zdravotnického zařízení. Poraněnou končetinu je dobré chladit, ale neledovat. Zmijí jed se nikdy nesmí vysávat, rána se nesmí rozřezávat a končetina se nesmí zaškrcovat.

V ambulanci praktického dětského lékaře krnovské nemocnice ošetřili v létě také desetiletého chlapce, kterého do rtu kousnul pavouk neznámého druhu. "S pacientem do nemocnice dorazili rodiče. U dítěte bylo viditelné drobné poranění na rtu, včetně otoku. Chlapec nejevil známky otravy ani nevykazoval jiné obtíže. Doporučena mu byla léčba antihistaminiky. Po dvou dnech byl zcela v pořádku," doplnila Urbánková.

