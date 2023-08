Lesní požár na Tenerife stále není pod kontrolou, nešíří se ale už tak rychle

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | skeeze / pixabay.com Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Lesní požár, který vypukl v úterý pozdě večer na Tenerife, už na severovýchodě španělského ostrova zničil na 3800 hektarů a ohrožuje oblast devíti obcí. Boj hasičů s plameny je obtížný zejména kvůli hornatému terénu, a i proto se požár v prvních dnech velmi rychle rozšířil. Hasiči ho stále nemají pod kontrolou, ale zlepšily se podmínky pro jeho hašení, informoval rozhlas Cadena SER. Oheň podle místních médií neohrožuje hlavní turistické destinace.

Kvůli požárům na Tenerife registrují české cestovní kanceláře zvýšený počet dotazů na situaci na konkrétních místech ostrova, cestu na Tenerife ale zrušili jen jednotlivci, uvedl dnes na dotaz ČTK místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Cestovní kanceláře podle českého ministerstva zahraničí odhadují, že na Tenerife může být zhruba 2000 českých turistů. Ambasádu ve Španělsku nekontaktoval žádný český občan s tím, že by byl v ohrožení, sdělila ČTK Mariana Wernerová z odboru komunikace resortu.

"Po dvou dnech pekla byla dnešní noc první, kdy se požár šířil více předvídatelně," řekl dnes novinářům premiér regionální vlády Kanárských ostrovů Fernando Clavijo, který ve čtvrtek označil tento požár za nejsložitější na Kanárských ostrovech za čtyřicet let.

Clavijo také dnes řekl, že plameny si nevyžádaly oběti ani zatím nezničily žádný dům. Preventivně bylo evakuováno na čtyři tisíce osob, dalším tisícům bylo doporučeno nevycházet z domu. Kouř v oblasti požárů byl po nějakou dobu tak hustý, že nemohla vzlétnout ani hasicí letadla.

Několik silnic bylo kvůli požáru uzavřeno, ale jen na severovýchodě ostrova. V ostatních částech Tenerife fungují silnice i přístavy normálně, rovněž provoz žádného ze dvou letišť (na jihu ani na severu) nebyl omezen.

Podle meteoroložky Vicky Palmaové je tento požár zcela výjimečný z několika důvodů. Kanárské ostrovy v předchozích dnech zasáhla rekordní vlna veder, teploty se blížily 40 stupňům a na některých z ostrovů byly i vyšší. Vlna veder byla podle místních médií nejintenzivnější v historii měření v tomto období roku. Vysoké teploty se navíc mají o víkendu či začátkem příštího týdne vrátit.

Rychlost šíření požáru na Tenerife byla výjimečná také kvůli tomu, že ohniska byla v zalesněných hlubokých roklích, a plameny se tak šířily do stran i nahoru vysoko po svazích. Poslední noc se ale situace zlepšila.

"Co se týče oblíbené turistické destinace Tenerife, jsme v kontaktu s honorárním konzulátem na ostrově i cestovními kancelářemi, které odhadují, že na Tenerife může být zhruba 2000 českých turistů. Do této chvíle naši ambasádu nekontaktoval žádný český občan s tím,že by byl v souvislosti s požáry v ohrožení. Požáry se vyskytují především na severní části ostrova, hlavní turistické oblasti jsou zatím nezasažené," uvedla Wernerová z ministerstva zahraničí. V cestovatelském systému Drozd je pro Španělsko 678 lidí, úřad české turisty žádá o registraci.

Místopředseda Asociace cestovních kanceláří Papež počet Čechů na tomto španělském ostrově odhaduje na několik stovek. "Tenerife je místo, kam létá spousta lidí i bez cestovních kanceláří," vysvětlil Papež, proč je obtížné určit počet přesněji. Dodal, že z Česka létají dvě až tři letadla týdně.

reklama