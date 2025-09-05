Lesníci by přesun agendy dřeva z MPO na ministerstvo zemědělství uvítali
"Tyto ambice jsme zaznamenali již před několika lety a dávají smysl. V současné době se na MPO tématu věnuje jeden pracovník, a to statistickému zjišťování dat," uvedl předseda komory Jan Václavík. Sloučení by podle něj mohlo mít pozitivní dopad na hledání shody na některých legislativních změnách.
"Ministerstvo zemědělství bude možná silněji a lépe vnímat potřebu rovnováhy pilířů environmentálního, sociálního a ekonomického, na kterých stojí lesnicko-dřevařský komplex," uvedl Václavík. V poslední době je podle něj rovnováha nahnutá příliš ve prospěch enviromentálního pilíře.
I prezident asociace podnikatelů v lesním hospodářství Petr Vondráček uvedl, že na sloučení pod jedno ministerstvo panovala většinová shoda mezi lesníky a dřevaři. "Je to podobný případ jako zemědělství a potravinářství, které celé patří pod ministerstvo zemědělství," sdělil. Zmínil ale obavy z většího tlaku lobbistických skupin k ovládnutí výběrových řízení a dřeva ve prospěch velkých nadnárodních skupin a firem pod vlivem politiků.
V případě dřevozpracujícího průmyslu má i podle agrárního analytika Petra Havla přesun logiku. "Řada zemědělců obhospodařuje kromě zemědělských také lesní pozemky. Přechod kompetencí pro zpracování dřeva by tak mohl snížit, respektive sjednotit environmentální legislativu v zemědělství a lesním hospodaření a začlenit celou vertikálu produkce a zpracování dřeva pod jeden resort," uvedl Havel. Rizikem je ale podle Havla potenciální pokles podpor lesnictví na úkor zemědělství.
U ministerstva pro místní rozvoj by převádění kompetencí Havel nedoporučoval, neboť ministerstvo je gestorem programů rozvoje venkova financovaných z EU, a MZe by podle něj přenesení agendy nezvládlo. Havel také upozornil na to, že MMR by mělo hrát od roku 2028 zásadní roli ve financování zemědělství. Jako řešení proto navrhuje spíše garantovat, aby finance určené na venkovské programy byly v rozpočtech předem vyčleněny pro zemědělce. "K tomu ale není třeba přebírat agendu od MMR," dodal Havel.
Naopak agrární ekonom z České zemědělské univerzity Tomáš Maier tvrdí, že u rozvoje venkova by přesun mohl mít spíše pozitivní dopad. "Agrární dotace jsou často směřované tímto směrem a budou do budoucna čím dál víc," podotkl.
Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) dnes řekl, že převedení agend na jiný úřad nedává smysl a zrušení resortu by podle něj mělo nedozírné důsledky.
