Foto | Lucie Kurzová Kůrovcová těžba.

Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR se ohrazují proti podle nich manipulativním a věcně nesprávným tvrzením Hnutí Duha, že boj s kůrovcovou kalamitou produkuje více CO2 než všechny automobily v zemi . "Jde o účelovou dezinterpretaci statistických dat," tvrdí zástupci lesů. Svůj nesouhlas s tvrzením Hnutí DUHA vyjádřilo i Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů.

Srovnávat množství oxidu uhličitého, jež unikne do ovzduší při automobilovém provozu, s tím, které je uložené ve vytěženém dřevě, je podle lesníků mediální manipulací a absurditou.

„Zopakuji známý fakt: Jen stabilní a zdravý les váže a pohlcuje CO2. Při kalamitě způsobené dlouhodobým suchem a rozšířením kůrovce nezbývá než intenzivně těžit napadené dřevo, aby se kůrovec nerozšířil do zdravých porostů, a lesy co nejrychleji obnovovat. To děláme," uvádí generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

"Ale pokud zpomalíme nebo ponecháme v lesích rozsáhlé uschlé porosty, jak Hnutí Duha nabádá, oxid uhličitý začnou rozkládající se souše časem naopak produkovat. Zpracováním těchto souší se žádný CO2 neuvolňuje, k tomu dochází až při případném spalování," tvrdí dále Vojáček. Podle něho nově zalesněné plochy naopak začnou brzy CO2 pohlcovat. "Kritizovat postup lesníků a vyzývat je, aby nečinně ponechali stát uschlé stromy na rozsáhlých plochách, je společensky nezodpovědné,“ říká Josef Vojáček. Pokud by totiž v krajině zůstaly uschlé porosty, jak Hnutí Duha doporučuje, představovala by torza pro všechny návštěvníky značné riziko úrazu.

Majitelům by podle zákona nezbývalo než lesní komplexy veřejnosti uzavřít. A zvláště v době covidové, kdy lidé lesy vyhledávají víc než dřív.

Lesníci tedy bez ohledu na roční období a počasí napadené stromy a souše těží, zvláště pak kolem turistických cest. „Kalamita i veřejný zájem přece takový postup vyžadují. Kritika Hnutí Duha není domyšlená ani zodpovědná. Skutečně Hnutí Duha nechce, aby lidé chodili do lesů?“ ptá se Vojáček.

Podle ředitele Vojenských lesů a statků ČR Petra Krále by společnost přišla rezignací na lesní hospodaření o nejdůležitější trvale udržitelnou surovinu. „Zároveň také o prostředky, ze kterých financujeme obnovu lesů a opatření pro zadržení vody v krajině. Pokud nedojde ke spalování dřeva, je CO2 nejlépe uložen ve dřevě a dřevěných výrobcích. Bezzásahovost by vedla k eskalaci kůrovcové kalamity a k faktickému zákazu vstupu veřejnosti do lesů,“ dodává.

"S tvrzením Hnutí DUHA a přístupem k řešení bezprecedentní kůrovcové kalamity rozhodně nesouhlasíme,“ konstatuje Stanislav Janský, pověřený výkonem funkce předsedy Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů a doplňuje: „Běžná obnova lesa i současné kalamitní těžby znamenají vždy využití obnovitelné suroviny, ve většině případů jeho zpracování spojené s uložením vázaného uhlíku ve výrobcích ze dřeva (zejména nábytek, dřevostavby) nebo jeho uplatnění jako alternativy neobnovitelných surovin (papír, celulóza nebo produkty moderních technologií bioekonomiky a oběhového hospodářství - oleje, textil, nanoplasty, atd.). V případě využití dřeva v energetice je dřevo náhradou neobnovitelných zdrojů energie (uhlí, plyn, …), přičemž CO2 je emitován obdobně jako při využití těchto zdrojů. Celková bilance CO2 při energetickém využití dřeva je však vzhledem k dlouhému životnímu cyklu lesa neutrální.“

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA tvrdí, že ponechání souší, ze kterých již není ani ekonomický užitek, by emise CO2 snížilo. Uhlík by zůstal vázaný ve dřevě a po jeho zetlení v půdě. “Jestli chce vláda s Evropskou komisí vyjednat odpuštění platby astronomické částky za emise CO2 z nadměrné těžby našich lesů, bude muset dokázat, že napravila svá dosavadní selhání, kvůli kterým je těžba mnohem větší, než by mohla být, a přitom jsou zásahy proti kůrovci velmi neefektivní,“ říká Jaromír Bláha. „Ještě mnohem horší než emise CO2 z těžby lesů je přitom zdevastovaná lesní půda kvůli pojezdům těžkých strojů a její degradace, ke které na holinách dochází. Stojící suché stromy naopak lesní půdu a její schopnost zadržovat vodu chrání.” Celý text Hnutí DUHA.

