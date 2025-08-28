https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lesy-cr-chteji-vydelavat-na-uhlikovych-kreditech-na-morave-k-tomu-chystaji-lesy
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Lesy ČR chtějí vydělávat na uhlíkových kreditech, na Moravě k tomu chystají lesy

28.8.2025 00:47 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | MartinVeselka / Wikimeda Commons
Státní podnik Lesy České republiky (LČR) by chtěl vydělávat na prodeji takzvaných uhlíkových kreditů. Kupovaly by je firmy k vyvažování vlastních emisí a plnění svých klimatických cílů. Ve dvou jihomoravských polesích ve Ždánickém lese k tomu Lesy ČR začaly chystat téměř 10 000 hektarů lesů. Vyplývá to tiskové zprávy LČR. Výši možných budoucích výnosů z uhlíkových kreditů podnik neuvedl.
 
Cílem víceletého projektu je podle LČR prostřednictvím záměrných lesnických opatření zvýšit schopnost lesů vázat atmosférický uhlík. Projekt je podle státního podniku v Česku unikátní.

"Podnik chce uvést na trh certifikované uhlíkové kredity, což může být zdrojem příjmů, ale v budoucnu má tento postup také potenciál pozitivně ovlivnit ceny energií pro domácnosti a podniky," uvádí zpráva.

Ve Ždánickém lese jsou podle podniku věkově i druhově strukturované porosty s vyšší zásobou dříví. "Jsou základem našeho hospodaření zaměřeného na zvýšené ukládání oxidu uhličitého ve dřevě i v půdě. Tuto zásobu budeme promyšlenými zásahy postupně zvyšovat," uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Zejména podle zásoby dříví stanoví lesníci na přelomu let 2025 a 2026 základní objem uhlíku vázaného v porostech. Každý rok zjistí uhlíkovou bilanci a po pěti letech navrhnou podle výsledků postup na další pětileté období. Pokud Lesy ČR díky opatřením zachytí více vzdušného oxidu uhličitého, budou moci tyto přebytky prodat jiným podnikatelským subjektům, které oxid uhličitý naopak produkují.

Vyšší nabídka uhlíkových kreditů na trhu by podle Lesů ČR mohla přispět i k udržení cen jiných kreditů v přijatelných mezích. To by se pozitivně promítlo do koncových cen energií pro domácnosti a podniky.

Podmínkou projektu je získání certifikace od některé z certifikačních autorit v České republice. "Žádná z nich však zatím pro tento postup nemá akreditaci od Českého institutu pro akreditaci. Lesy ČR chtějí certifikační společnosti k získání akreditace motivovat i pobídnout," uvedl podnik.

Záměr má podporu ministerstva zemědělství. "Lesy České republiky tímto projektem ukazují, jak může státní podnik aktivně přispívat k ochraně klimatu a rozvíjet své udržitelné hospodaření. Podpora biodiverzity, zdraví lesních ekosystémů a dlouhodobé ukládání uhlíku jsou klíčové kroky k naplnění našich klimatických závazků," uvedl v tiskové zprávě ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

LČR loni vykázaly čistý zisk 4,74 miliardy korun. V letošním prvním pololetí zvedly hrubý zisk meziročně o 14 procent na 3,21 miliardy korun.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK
