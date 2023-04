Lesy ČR investují do dvou zpracoven zvěřiny na finální potravinářské výrobky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Státní podnik Lesy České republiky (LČR) investuje zhruba 35 milionů korun do výstavby dvou provozů na zpracování zvěřiny na finální potravinářské výrobky. Chtěl by v nich ročně zpracovat kolem 190 tun zvěřiny nejen na balené maso, ale i na uzenářské výrobky, paštiky a další lahůdky. ČTK to řekl generální ředitel podniku Dalibor Šafařík. S převzetím více honiteb do vlastní režie podnik počítá s výrazným nárůstem množství ulovené zvěře.

Zatím má podnik zpracovnu zvěřiny v severočeských Klínech na Lesní správě Litvínov, kterou hodlá letos adaptovat a rozšířit i na výrobnu potravinářských produktů s roční zpracovatelskou kapacitou asi 70 tun. Novou výrobnu podnik hodlá vybudovat do roku 2024 v rámci Lesního závodu v Židlochovicích na jižní Moravě, kde pro ni využije objekt dosud používaný jen pro skladování ulovené zvěře. Zpracovatelská kapacita židlochovického provozu by měla být asi 120 tun ročně.

"Nemáme ambice konkurovat masnému průmyslu, ale měla by to být vizitka Lesů ČR pro propagaci zvěřiny jako atraktivní, biologické a environmentálně přívětivé potraviny," uvedl Šafařík. Podnik na webu připomíná, že spotřeba zvěřiny v ČR je pouhý jeden kilogram na osobu za rok, zatímco průměrná roční spotřeba masa hospodářsky chovaných zvířat je přes 80 kilogramů na osobu.

Lesy ČR, které spravují téměř polovinu lesů v zemi, letos zvyšují počet honiteb ve vlastní režii, aby měly větší vliv na stav lesa a mohly účinněji redukovat přemnožené stavy zvěře. Plánují, že plochu vlastních honiteb letos zvýší o 54 procent na 260.000 hektarů. Zbytek do 976.000 hektarů honebních ploch budou dál pronajímat.

S nárůstem ploch honiteb ve vlastní režii a nutností zvýšeného lovu podnik počítá s tím, že významně zvýší odstřely zvěře. Například odlov spárkaté zvěře, kam patří zejména srnčí zvěř, by se měl v režijních honitbách postupně zvýšit z loňských asi 12.500 kusů až na 25.000 až 26.000 kusů.

Lesy ČR již dříve ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR zavedly přímý prodej ulovené zvěřiny na svých lesních správách pod značkou Z lesa na stůl. Tento regionální prodej zvěřiny Lesy ČR hodlají dál posílit. Objednávku zájemci mohou učinit prostřednictvím formuláře na webu. Zvěřina se prodává čerstvá a neopracovaná. Prodávají se celé kusy zvěře v kůži, jsou pouze vyvržené, vypláchnuté a zachlazené.

