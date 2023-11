Lesy ČR letos do rozpočtu odvedou 3,5 miliardy korun, schválila vláda

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Lesy ČR (LČR) Ilustrační foto

Státní podnik Lesy ČR letos do státního rozpočtu odvede 3,5 miliardy korun. ČTK to řekla mluvčí podniku Eva Jouklová. Vláda tento týden schválila další mimořádný odvod 0,5 miliardy Kč ke třem miliardám, se kterými se počítalo dříve. Na tiskové konferenci to řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Peníze od státního podniku budou směřovat zpět do obnovy lesů na podporu nestátních vlastníků lesů. Loni státní podnik do rozpočtu odvedl 3,81 miliardy korun. S odvodem se podle návrhu rozpočtu počítá i příští rok.

Loni umožnil odvod peněz z Lesů ČR do rozpočtu velmi dobrý hospodářský výsledek. Podnik podle auditovaných výsledků zvýšil čistý zisk o 83 procent na 5,03 miliardy korun z 2,74 miliardy korun v roce 2021. Šlo o třetí nejvyšší zisk v historii podniku. Hlavním důvodem růstu zisku bylo meziroční zvýšení cen dřeva, a to až o 70 procent.

Výborný poznamenal, že obnova lesa s sebou nese velké finanční nároky, a také proto peníze ze státního podniku mají sloužit na podporu využívání šetrných technologií a další výdaje. "Jsou to prostředky právě pro obnovu lesů," řekl. Lesy ČR hospodaří na téměř polovině rozlohy lesů v Česku. Patří i obcím, církvím nebo soukromým vlastníkům.

Výborný řekl, že při obnově lesa se struktura přizpůsobuje klimatickým změnám. Loni lesníci vysázali 226 milionů sazenic na rozloze větší než Praha, uvedl ministr. Zdůraznil, že více než dvě třetiny z vysazených stromů tvoří listnaté stromy.

Ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík v úterý na sněmovním zemědělském výboru řekl poslancům, že podnik bude příští rok schopen do státního rozpočtu odvést dvě miliardy korun. Pokud by to bylo více, bylo by to na úkor některého z fondů podniku. Letošní provozní výsledek před zdaněním se nebude lišit od plánu, podle kterého má dosáhnout 4,7 miliardy korun, uvedl. Podle návrhu státního rozpočtu, který vláda odeslala do Sněmovny, se příští rok počítá s odvodem 2,5 miliardy Kč.

Podnik se podle ředitele dostává do stavu plánovaného hospodářství, kdy může precizně připravovat výhledy možnosti těžby na období let 2025 až 2029. "Roční těžba se bude pohybovat na úrovni necelých osmi milionů metrů krychlových ročně," uvedl Šafařík.

