Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody
Dřevěné přehrážky už neplnily svou funkci, místy byly ve špatném technickém stavu, nebyly dostatečné pevné a vodu už nedokázaly zadržovat. "Laguny by se do budoucna zmenšovaly a ubývalo by mokřadních ploch. Hladinu vody jsme stabilizovali v určité výšce a nebude docházet k jejímu kolísání v průběhu roku," řekla ČTK správkyně toků Lesů ČR Zuzana Koutenská, která měla projekt na starosti.
Práce začaly loni na podzim a skončily letos v březnu, přehrážky vyměnili za nové a sahají do hloubky několika metrů. "Kvůli funkčnosti a dlouhé životnosti přehrážek jsme nyní zvolili konstrukci ocelových štětovnic Larsen. Mají dobré hydroizolační vlastnosti a jsou i ekologické. Tyto čistě technické objekty jsou obložené dubovými fošnami a vrbovými půtky, takže působí přirozeně a brzy se stanou součástí vegetace,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR. Podnik má oblast ve správě, náklady byly 770 000 Kč, ale 85 procent šlo z programu Vracíme vodu lesu.
V Borkovických blatech se vyskytuje například chráněná rosnatka okrouhlolistá, suchopýr úzkolistý, rojovník bahenní nebo žebratka bahenní, žije zde řada druhů ptáků, obojživelníků i bezobratlých živočichů. Území se také označuje jako Soběslavsko-veselská blata a představují nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve. Podél lagun vede naučná stezka dlouhá přes šest kilometrů.
Přírodní rezervace Borkovická blata je chráněné území, které bylo vyhlášeno v roce 1980 kvůli ochraně zachovalé části ekosystému ručně vytěženého rašeliniště. Rozloha je necelých 55 hektarů. Borkovické rašeliniště začalo vznikat před více než 10.000 lety a dosahovalo hloubky až osmi metrů.
