zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Lesy ČR obnovily přehrážky v Borkovických blatech, aby zamezily úniku vody

9.8.2025 01:54 (ČTK)
Zdroj | Lesy ČR
Státní podnik Lesy České republiky opravil dřevěné přehrážky v rašeliništi Borkovických blat. Původní dřevěné přehrážky z 90. let minulého století už byly opotřebované, což se projevovalo poklesem hladiny v obou hlavních lagunách, a tomu bylo třeba jejich opravou zamezit, uvedla mluvčí společnosti Eva Jouklová.
 
Zdroj | Lesy ČR

Dřevěné přehrážky už neplnily svou funkci, místy byly ve špatném technickém stavu, nebyly dostatečné pevné a vodu už nedokázaly zadržovat. "Laguny by se do budoucna zmenšovaly a ubývalo by mokřadních ploch. Hladinu vody jsme stabilizovali v určité výšce a nebude docházet k jejímu kolísání v průběhu roku," řekla ČTK správkyně toků Lesů ČR Zuzana Koutenská, která měla projekt na starosti.

Zdroj | Lesy ČR

Práce začaly loni na podzim a skončily letos v březnu, přehrážky vyměnili za nové a sahají do hloubky několika metrů. "Kvůli funkčnosti a dlouhé životnosti přehrážek jsme nyní zvolili konstrukci ocelových štětovnic Larsen. Mají dobré hydroizolační vlastnosti a jsou i ekologické. Tyto čistě technické objekty jsou obložené dubovými fošnami a vrbovými půtky, takže působí přirozeně a brzy se stanou součástí vegetace,“ řekl Martin Poláček, vedoucí Správy toků pro oblast povodí Vltavy z Lesů ČR. Podnik má oblast ve správě, náklady byly 770 000 Kč, ale 85 procent šlo z programu Vracíme vodu lesu.

Zdroj | Lesy ČR

V Borkovických blatech se vyskytuje například chráněná rosnatka okrouhlolistá, suchopýr úzkolistý, rojovník bahenní nebo žebratka bahenní, žije zde řada druhů ptáků, obojživelníků i bezobratlých živočichů. Území se také označuje jako Soběslavsko-veselská blata a představují nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve. Podél lagun vede naučná stezka dlouhá přes šest kilometrů.

Zdroj | Lesy ČR

Přírodní rezervace Borkovická blata je chráněné území, které bylo vyhlášeno v roce 1980 kvůli ochraně zachovalé části ekosystému ručně vytěženého rašeliniště. Rozloha je necelých 55 hektarů. Borkovické rašeliniště začalo vznikat před více než 10.000 lety a dosahovalo hloubky až osmi metrů.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
