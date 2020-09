Lesy ČR vybudovaly na Trutnovsku nádrž na zadržování vody

Lukáš Kašpárek 23.9.2020 07:32

LČR ještě nepochopili co je potřeba udělat pro opravdové zadržování vody v lesích.... takové nádrže nám ničemu nepomohou.... budou snad chodit zaměstnanci LČR každý den zalévat konví každý strom v té jejich (na fotce dobře viditelné) smrkové monokulturní plantáží?



My potřebujeme dostat vodu opět lesu... ne do nádrží, kde se utopí akorát tak spoustu peněz, které měli být použity na transformaci lesnictví jako celku k něčemu udržitelnému a prospěšnému a k lesům, které sami svou strukturou a rozmanitostí opravdu zadržují vodu přímo v lese.... hlavně, že jsou LČR v červených číslech.... TO JE OPRAVDU K SMÍCHU/PLÁČI.....

