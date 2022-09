Lesy ČR vypsaly pětiletý tendr 2023+ na lesní práce a těžbu za 12 miliard Kč Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Státní podnik Lesy České republiky (LČR) dnes vyhlásil pětiletý tendr 2023+ na lesní práce a prodej dřeva. Odhadovaná hodnota soutěžených služeb a prací je 11,95 miliardy korun, objem dřeva k těžbě činí 11 milionů metrů krychlových. Uzávěrka pro podání nabídek je 11. října. Tendr je rozdělen na 84 zakázek, řekla ČTK mluvčí podniku Eva Jouklová. Podnik spravuje téměř polovinu lesů v zemi. "Tendr zohledňuje aktuální rozsáhlou obnovu lesů po (kůrovcové) kalamitě. Ta vyžaduje zvýšený objem pěstebních prací souvisejících také s péčí o nově založené porosty," uvedl pověřený generální ředitel podniku Jiří Groda. Vítězné firmy by měly pro LČR pracovat v letech 2023 až 2027. Těžba by se měla odehrát na 564 000 hektarech lesa, roční objem těžby v soutěži je asi 2,2 milionu metrů krychlových dřeva. Tendr počítá s obnovou 22 000 hektarů lesa, tedy asi 4400 hektarů ročně. Tendry jsou trojího typu. Na 50 jednotkách budou lesnické firmy dělat takzvanou komplexní zakázku, která zahrnuje pěstební práce a těžbu dřeva, které si firmy budou i samy prodávat. Na 17 jednotkách budou firmy dělat pouze pěstební práce a těžbu a na zbylých 17 jednotkách budou dělat jen pěstební práce a zalesňování. V loňském pětiletém tendru 2022+ se o kontrakty na 43 územních jednotkách podělilo 13 lesnických firem. S šesti kontrakty byly nejúspěšnějšími uchazeči firmy Uniles, LDF Rožnov, Stora Enso Wood Products Ždírec, Opavská lesní a Jihozápadní dřevařská. Soutěže na třech jednotkách podnik zrušil. Lesy ČR v letošním prvním pololetí meziročně zmnohonásobily hrubý zisk na 4,73 miliardy korun z loňských 677 milionů korun. V růstu zisku se především odrazily vyšší ceny dřeva a větší prodej dřeva ve vlastní režii podniku. Tržby Lesů ČR vzrostly o 56 procent na 9,4 miliardy korun z 6,1 miliardy korun před rokem. Těžba dřeva s ústupem kalamity v pololetí meziročně klesla o 14 procent na 4,83 milionu metrů krychlových. Lesy ČR jsou od loňského 22. prosince bez generálního ředitele. Tehdy Marian Jurečka (KDU-ČSL) pověřený vedením ministerstva zemědělství odvolal z funkce Josefa Vojáčka a řízením podniku dočasně pověřil lesního správce Lesní správy Vítkov na Opavsku Jiřího Grodu. Následně ministerstvo vypsalo výběrové řízení, v němž ale ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) nikoho nevybral. V červenci ministerstvo vypsalo druhé výběrové řízení, do něhož se přihlásilo 21 zájemců. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Klimatické faktory limitují růst smrku Lesy ČR evidují velký zájem o palivové dřevo, někde dělají pořadníky Douglaska vysušuje lesní půdu méně než smrk

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.