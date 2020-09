Lesy ČR vytěžily na Boubíně méně kůrovcového dřeva, než plánovaly

Milan G 11.9.2020 14:32

Citace....Hnutí Duha však tvrdí, že Lesy ČR zřejmě zasahují i na místech, kde nesmí. Vedení podniku to ale popírá.



Duha poukázala na to, že v srpnu se těžba v Boubíně zvýšila. Hnutí tvrdí, že kácení pravděpodobně překročilo i omezení stanovené Správou CHKO Šumava. "Nic takového se nestalo. Děláme při těžbě na Boubíně nepravidelné kontroly, které potvrzují, že Lesy ČR žádné omezení neporušily," řekl ČTK mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.



Takže já jsem velice rád, že pan Dvořák potvrdil, že hd jsou lháři. Jak vidno lhaní se stalo pro hd normou aspoň co se týká Boubína. Říkám pořád, pokud vás pozdraví někdo z hd ,,dobrý den,, je nutnost kouknout z okna jestli není noc.

Pane Dvořák díky!

